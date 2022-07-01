Sinop'ta evlat şiddeti... Para vermedikleri için anne ve babasını öldüresiye darp etti - Son Dakika
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Sinop'ta evlat şiddeti... Para vermedikleri için anne ve babasını öldüresiye darp etti

01.07.2022 11:24

Sinop'ta evlat şiddeti.

Sinop'ta evlat şiddeti... Para vermedikleri için anne ve babasını öldüresiye darp etti

Sinop'ta oğlu tarafından saatlerce darp edilen yaşlı ebeveynler hastanelik oldu

SİNOP - Sinop'ta yaşayan 78 yaşındaki Fatma Bozel ve eşi 71 yaşındaki Kemal Bozel, oğlu tarafından darp edildiğini iddia etti.

Sinop'un Dikmen ilçesi Kanlıçay köyünde ikamet eden 78 yaşındaki Fatma Bozel ve eşi 71 yaşındaki Kemal Bozel, oğlu Y. Bozel tarafından darp edildiğini öne sürdü. Olay, 28 Haziran Salı günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, evine dönen ve anne- babasından arabasına parça almak için para isteyen Y. Bozel, anne ve babasından para alamayınca anne ve babasına bir anda saldırmaya başladı. Anne ve babasına bastonla, koltuk değnekleriyle, balta sapıyla saldıran Bozel, akşam 20.30 saatlerinden itibaren 22.30'a kadar işkence yaptı. İşkence sonrası yaklaşık 3 saat yerde kalan çift ayağa kalkamadı. Daha sonra Kemal Bozel'in ayağa kalkıp evden telefonu almasıyla komşusunu aradığını ve ambulans istediği öğrenildi. Gece 02.00'de komşuları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldıran çiftin vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu belirtilirken aile kendi öz oğullarından şikayetçi oldu.

"Bizi bu hale oğlumuz getirdi"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kemal Bozel, "Bizi bu hale oğlumuz getirdi. Kimsemiz yok zaten. Hiç bir şey yokken böyle olduk. Dayağı yedik. O akşam oğlum birden geldi kapının önünde birden oldu bu olay. Olay bu. Yemek yiyorduk sonra kapının önüne çıktık bu hale geldik" dedi.

Anne-babanın şikayeti üzerine gözaltına alınan Y. Bozel (47), 29 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Para vermeyen anne ve babasını hastanelik etti (2) Para vermeyen anne ve babasını hastanelik etti (2) Dehşet tam 2 saat sürdü! Vicdansız evlat, para vermeyen anne ve babasını hastanelik etti Dehşet tam 2 saat sürdü! Vicdansız evlat, para vermeyen anne ve babasını hastanelik etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta evlat şiddeti... Para vermedikleri için anne ve babasını öldüresiye darp etti - Son Dakika

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