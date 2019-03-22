Son Dakika Haberleri: Anne Bak Fil!

Anne Bak Fil!

19 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'da kurduğu "Gezici Çocuk Dünyası TIR'ı"nda eğitim alan minik öğrenciler, Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'nı gezerek resimlerini çizdikleri hayvanları ilk defa yakından görme şansı buldu.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü ''Gezici Çocuk Dünyası Projesi'',çevre ilçelerde yaşayan ailelerin çocuklarına okul öncesi eğitim fırsatı sunuyor. Çocuklar, mahallelerine gelen Eğitim TIR'ında anaokulu öğretmenleri eşliğinde pek çok şey öğrenirken, aileler de çocuk eğitimi konusunda bilinçlendiriliyor. Minik öğrenciler, düzenlenen gezilerle farklı yerleri görme imkanı da buluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin son olarak Bergama Fatih Mahallesi'nde düzenlediği eğitim programından yararlanan çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı gezisinde unutulmaz saatler yaşadı. Anneleriyle birlikte parka gelen minikler, resimlerde çizdikleri hayvanları yakından görme fırsatı buldu. Büyük bir şaşkınlıkla çevreyi gezip hayvanlarla ilk kez karşılaşan miniklerin hayal dünyasında yepyeni ufuklar açıldı. En büyük ilgiyi gören hayvanlar ise hiç kuşkusuz dev cüsseli filler oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:59 Kaynak: Bültenler

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