Anne basının öldüğü kazadan yaralı kurtulan minik Osman yaşama tutunamadı - Son Dakika
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Anne basının öldüğü kazadan yaralı kurtulan minik Osman yaşama tutunamadı

17.05.2022 17:59
Anne basının öldüğü kazadan yaralı kurtulan minik Osman yaşama tutunamadı

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada anne babasını kaybeden 5 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada anne babasını kaybeden 5 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Çivril merkez Kudret Çalık Bulvarında meydana gelen kazada, Hüseyin Erten (28) idaresindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde olan 15 SE 473 plakalı tıra arkadan süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tırın altına girdi. Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü Hüseyin Erten ile yolcu konumundaki eşi Yasemin Erten'in (25) hayatını kaybettiğini belirlerken, çiftin 5 yaşındaki oğlu Osman Erten'i yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Araçta feci şekilde sıkışan çiftin cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazada anne babasını kaybeden 5 yaşındaki Osman da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Küçük çocuğun da hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı üçe yükseldi.

(Bülent Çakır/İHA)

Anne basının öldüğü kazadan yaralı kurtulan minik Osman yaşama tutunamadı
Anne basının öldüğü kazadan yaralı kurtulan minik Osman yaşama tutunamadı
Anne basının öldüğü kazadan yaralı kurtulan minik Osman yaşama tutunamadı
Anne basının öldüğü kazadan yaralı kurtulan minik Osman yaşama tutunamadı

YORUMLAR
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Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu Son dakika haber: Osman Nuri Işılar: 'Birkaç maç fazla kazansak play-offtaydık' Son dakika haber: Osman Nuri Işılar: 'Birkaç maç fazla kazansak play-offtaydık'
Kaynak: İHA

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