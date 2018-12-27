Anne Bebeğini Evde İzlemek İçin Bir Kamera Koydu .. Kamera Açıldığında Tahmin Edilen Yaşandı
1 saat önce
Anne bebeğini evde izlemek için bir kamera koydu .
Anne
bebeğini evde izlemek için bir kamera koydu .. Kamera Açıldığında Tahmin Edilen Yaşandı
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:17 Kaynak: Youtube
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