Anne Beraat Etti, 21 Yıl Ceza Alan Oğluna Ağladı

af cıkacak hayırlısıyla yasayada razıyız:

hakim lerin nekadar vicdan sız olduklarını görün bunlardan önceki hakim leri arar olduk hangisi iyidi düşünmemek elde deyik ne olursa olsun bir türk bu kadar ceza alamaz bizim kardeşimiz yazık hata yapmış asın ozaman vicdan sızlar 21 yıl rahat uyudun mu sormak lazım o hakime agızların dan cıkanı bilmiyolar allah yardım cınız olsun erzurumlu