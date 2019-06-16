Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdı (2)

ÇOCUKLAR MALATYA'DA BULUNDU

Adıyaman'da oturan Nazlı Ö.'nün, velayeti boşandığı eşi Seyfettin Ç.'de olan 7 ve 12 yaşında 2 çocuğunu Malatya'ya kaçırdığının belirlenmesinin ardından Malatya polisi harekete geçti. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, Nazlı Ö.'nün kentte yaşayan akrabalarının ifadelerine başvurdu. Ekipler kentin girişlerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek Nazlı Ö.'nün çocuklarıyla saklandığı evi tespit etti. Akşam saatlerinde çocuklarıyla birlikte gittiği evde bulunan Nazlı Ö., ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Seyfettin Ç. ise Adıyaman'dan polis ekiplerince Malatya'ya getirildi. Emniyette bekletilen 2 çocuğun ise kime verileceğine soruşturmayı başlatan savcılığın karar vereceği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma devam sürüyor.