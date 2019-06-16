Son Dakika Haberleri: Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdı (2)

2 saat önce

ÇOCUKLAR MALATYA'DA BULUNDUAdıyaman'da oturan Nazlı Ö.'nün, velayeti boşandığı eşi Seyfettin Ç.'de olan 7 ve 12 yaşında 2 çocuğunu Malatya'ya kaçırdığının belirlenmesinin ardından Malatya polisi harekete geçti.

Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdı (2), System.String[]

ÇOCUKLAR MALATYA'DA BULUNDU
Adıyaman'da oturan Nazlı Ö.'nün, velayeti boşandığı eşi Seyfettin Ç.'de olan 7 ve 12 yaşında 2  çocuğunu Malatya'ya kaçırdığının belirlenmesinin ardından Malatya polisi harekete geçti. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, Nazlı Ö.'nün kentte yaşayan akrabalarının ifadelerine başvurdu. Ekipler kentin girişlerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek Nazlı Ö.'nün çocuklarıyla saklandığı evi tespit etti. Akşam saatlerinde çocuklarıyla birlikte gittiği evde bulunan Nazlı Ö., ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Seyfettin Ç. ise Adıyaman'dan polis ekiplerince Malatya'ya getirildi. Emniyette bekletilen 2 çocuğun ise kime verileceğine soruşturmayı başlatan savcılığın karar vereceği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma devam sürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:51 Kaynak: DHA
Polis, Adıyaman, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyaman'da kaybolan 2 kardeşin otomobille kaçırıldığı iddia edildi Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi İki grup arasındaki borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 03:34:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]