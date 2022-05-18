Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar görmemeleri için dronla uzaklaştırdı - Son Dakika
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Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar görmemeleri için dronla uzaklaştırdı

18.05.2022 09:20

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesinde Çilhoroz köyü yakınlarına kadar gelen bozayı ile 3 yavrusu, koyunlarını otlatan çoban Mert Yılmaz tarafından dronla görüntülendi.

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesinde Çilhoroz köyü yakınlarına kadar gelen bozayı ile 3 yavrusu, koyunlarını otlatan çoban Mert Yılmaz tarafından dronla görüntülendi. Yılmaz, köye yaklaşan ayıları yine dron ile uzaklaştırdı. Yılmaz, "Köyde çoban köpeği sayısı çok, bunlar da yavru ayılara zarar verebilirdi" dedi.

Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyü yakınlarında koyun otlatan Mert Yılmaz, kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan bozayı ve 3 yavrusunu görüntüledi. Bir süre havadan takip ettiği ayı ve yavrularının köye yaklaştığını gören Yılmaz, onları uzaklaştırmak için de dronu kullandı. Dronun sesiyle ayıları korkutup köyden uzaklaştıran Mert Yılmaz, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.Ayı ve yavrularını karşılaştığında panik yaşadığını belirten Mert Yılmaz, "Sürüyü otlatırken bozayı ve yavrularını gördüm. Bir süre onları dron kamerasıyla görüntüledim. Ayı ve yavrularının köye yaklaştığını görünce bölgeden uzaklaştırmaya karar verdim. Buradaki amacım ayı ve yavrularını korkutmak değildi. Anne ayı sürekli yavrularını gözetliyor. İnsanların olmadığı dağlar var. Oraya giderse hem insanlar için hem de hayvanlar için iyi olur düşüncesiyle bunu yaptım. Köyde çoban köpeği sayısı çok, bunlar da yavru ayılara zarar verebilirdi. Anne ayı çok büyük, heybetliydi. Yavrulardan biri siyah diğerleri sarı" dedi.


Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar görmemeleri için dronla uzaklaştırdı
Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar görmemeleri için dronla uzaklaştırdı
Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar görmemeleri için dronla uzaklaştırdı
Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar görmemeleri için dronla uzaklaştırdı
Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar görmemeleri için dronla uzaklaştırdı
Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar görmemeleri için dronla uzaklaştırdı
Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar görmemeleri için dronla uzaklaştırdı
Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar görmemeleri için dronla uzaklaştırdı
Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar görmemeleri için dronla uzaklaştırdı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar görmemeleri için dronla uzaklaştırdı - Son Dakika
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