Son Dakika Haberleri: Anne boz ayı ve yavruları, yiyecek ararken görüntülendi
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Anne boz ayı ve yavruları, yiyecek ararken görüntülendi

13 dakika önce

Erzincan'da iki yavrusuyla birlikte gündüz vakti yiyecek aramaya çıkan dişi ayı objektiflere yansıdı.

Anne boz ayı ve yavruları, yiyecek ararken görüntülendi, System.String[]
Erzincan'da iki yavrusuyla birlikte gündüz vakti yiyecek aramaya çıkan dişi ayı objektiflere yansıdı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Türkiye'de avlanması yasak hayvanlar listesinde bulunan boz ayılar, Erzincan'ın Refahiye ile İliç ilçeleri arasındaki kırsalda, Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü fotoğrafçısı Kemal Arduç'un objektifine yansıdı. Birkaç aylık olduğu tahmin edilen iki yavrusuyla birlikte bölgede görüntülenen anne ayı, yiyecek aradı. Yavru ayılarında annelerinin yanından hiç ayrılmaması dikkat çekti. Yaşamak için geniş ve rahatsız edilmeyecekleri alanlara ihtiyaç duyan boz ayılar, yavrularını asla yalnız bırakmıyor. Öte yandan ayı ve iki yavrusunun fotoğrafları Erzincan Valiliği sosyal medya hesabından paylaşılarak, "Erzincan doğal yaşamı baharın getirdiği güzelliklerle gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Refahiye- İliç arasındaki yol kenarında iki yavrusuyla birlikte otlanan ayıların, Erzincanlıların doğaya olan saygısından ötürü olsa gerek herhangi bir tedirginlik yaşamamaları dikkat çekti. Av yasağı olmasının da yaban hayatını olumlu yönde etkilediğini bir kez daha görmüş olduk" denildi.
(Ahmet Akbuğa/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
Refahiye, İliç, Anne, Güncel
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