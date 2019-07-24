Anne Bulat'a son görev
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Samsun'un Salıpazarı ilçesi eski Kaymakamı Ali Osman Bulat'ın kazada ölen annesi Ayşe Bulat (52), Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:31 Kaynak: İHA
'un Salıpazarı
ilçesi eski Kaymakamı Ali Osman
Bulat'ın kazada ölen annesi Ayşe Bulat (52), Ordu
'nun Ünye
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Ordu'nun Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi Tepeköy
mevkisinde meydana gelen patpat kazasında Ayşe Bulat hayatını kaybetmişti. Bulat, Ünye Merkez Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım
, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı
, Çaybaşı
Belediye Başkanı Hüseyin Semiz
, eski İkizce
Belediye Başkanı Bahri Söğüt
, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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