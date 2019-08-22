Son Dakika Haberleri: Anne-çocuk işbirliği ile hazırlanan eserler görücüye çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Anne-çocuk işbirliği ile hazırlanan eserler görücüye çıktı

41 dakika önce

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde anne çocuk işbirliği ile gerçekleştirilen el sanatları sergisi beğeniye sunuldu.

Anne-çocuk işbirliği ile hazırlanan eserler görücüye çıktı, System.String[]

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde anne çocuk işbirliği ile gerçekleştirilen el sanatları sergisi beğeniye sunuldu.


Boğazlıyan ilçesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından açılan Boğazlıyan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından desteklenen el sanatları sergisi ilçe çarşı merkezinde kurulmuş olan Belediye çadırında halkın beğenisine sunuldu. Anne çocuk iş birliğiyle hazırlanan el sanatları sergisindeki ürünlerden elde edilen gelir sosyal hizmetlerdeki yardıma muhtaç çocuklara dağıtılacak.


Sergi açılışına, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Erdem, Sosyal Hizmetler Müdürü Sevda Şahin katıldı.


Açılış konuşmasını yapan kaymakam Davut Sinanoğlu "SHM'leri, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini bir arada sunulmasına yönelik kurulan merkezler olduğunu söyledi. Sinanoğlu bu yapılan işte emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - YOZGAT

Boğazlıyan, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Hasta taşıyan ambulans takla attı: 4 yaralı Kız arkadaşını, insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti Son dakika! Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:57:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anne-çocuk işbirliği ile hazırlanan eserler görücüye çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]