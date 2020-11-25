Anne diyen kedi görenleri hayretler içinde bıraktı - Son Dakika

- Anne diyen kedi görenleri hayretler içinde bıraktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir vatandaş, yolda yürüdüğü sırada anne diyen bebek sesi duydu. Sesin olduğu bölüme giden vatandaş, kedinin anne dediğini duyunca neye uğradığını şaşırdı.

Çınar'da mahallede ilerleyen Emin Babur isimli vatandaş, etraftan 'anne' diyen bir bebek sesi duydu. Bir süre etrafına bakan Babur, terk edilmiş çocuk olma ihtimali nedeni ile sesin geldiği yöne ilerledi. Sesin geldiği yerde duran Babur, kedilerden başka bir şey görmedi. Bir süre burada bekleyen Babur, daha sonra kedinin 'anne' sesini çıkardığını duyunca neye uğradığını şaşırdı. Duyduğu ses karşısında şaşkına dönen Babur, ilk başta sesi duyduğunda bir çocuğun anne diye bağırdığını anımsadığını, fakat sesin çıktığı yere geldiğinde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdığını söyledi. Babur, hayatı boyunca ilk kez bu tür bir olayla karşılaştığını söyledi.