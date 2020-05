Anne eli değen balkonlar rengarenk çiçek açtı - Son Dakika

Ankara Kent Konseyinin (AKK) düzenlediği "En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tasarım Yarışması"na birbirinden renkli balkon ve teras fotoğraflarıyla başvurular yapılıyor. Yarışmaya en büyük ilgiyi anneler gösteriyor.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl Anneler Günü'nün evde kutlanacağına işaret etti.

Yılmaz, "Bizi dünyaya getiren, emek emek hayatı öğreten, ilk adımı attığımız andan itibaren duruşumuza yön veren fedakar annelerimizin gününü yürekten kutluyorum. Annelerimiz aile birliğinin tesis edilmesindeki kilit taşıdır. Sağlık çalışanı anneler ve şehit anaları başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya davet

Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle üretilen hijyen ürünlerini ve çiçekleri, AKK bileşenlerinde görev alan ve evde kalarak zor günler geçiren tüm annelere ulaştırdıklarını belirten Yılmaz, belediyeyle iş birliği içinde düzenledikleri "En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tasarım Yarışması" ile annelerin bitki, çiçek ve peyzaj çalışmalarına ağırlık vermelerini ve şehrin yeşil dokusunu ön plana çıkarmayı amaçladıklarını bildirdi.

Yarışmaya birbirinden güzel pencere, balkon ve teras tasarım fotoğraflarının geldiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizi hayatla buluşturan annelerimizin elinin değdiği her şeyin kıymetlendiği bilinciyle AKK annelerine sebze fidesi de ulaştırdık ki anne ile toprak buluşsun, toprak ana bereketini yeryüzüne sunsun.

Anneler Günü vesilesiyle tüm annelerimizi yarışmamıza katılmaya davet ediyorum. Biz biliyoruz ki annelerin emek verip de güzelleştiremediği şey yoktur. Dolayısıyla her pencere, her balkon, her teras birbirinden güzeldir. Bu güzellikleri kent sakinlerimizle paylaşalım."

Yarışma ile ilgili detaylar

Ankara'da oturan her yaştan vatandaş, 15 Mayıs'a kadar tasarımlarına ait farklı açılardan çekilmiş jpg formatında 3 fotoğrafı "info@ankarakentkonseyi.org.tr" e-posta adresine göndererek yarışmaya katılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve AKK'nin "www.ankara.bel.tr" ve "www.ankarakentkonseyi.org.tr" internet adresleri üzerinden 19 Mayıs'ta açıklanacak yarışma sonucunda ilk üçe girenlere, Atatürk portresi ve Türk bayrağı, Ankara'yı ve tarihini anlatan kitaplar, flash bellek, powerbank, kalem ve defter, Ankara atkısı ve fideden oluşan çeşitli hediyeler verilecek.

Katılımcılar, yarışmayla ilgili detaylara "http://ankarakentkonseyi.org.tr/en-guzel-pencere-balkon-ve-teras-tasarimi-yarismasi/" adresinden ulaşabilecek.