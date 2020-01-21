Anne Eli projesine yemek firmalarından destek - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başlattığı üniversite öğrencilerine her gün yemek ikram edildiği "Anne Eli" projesine yemek firmalarından destek geldi.



Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başlattığı ve İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Anne Eli" projesine üniversite öğrencileri tarafından yoğun ilgi gösterildi. Ayazma Kültür Merkezinde haftanın 7 günü 18.00-20.00 saatleri arasında üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek verilen projeye İzmit halkından ve yemek firmalarından destek geldi. İzmit halkının büyük takdirini toplayan "Anne Eli" projesinin ilk haftasında bir yemek firması ile ekmek fırını, yemek ve ekmek ikramıyla destek verdi. Ayrıca yemeklerin öğrencilere dağıtımını da gönüllü kadınlar yaparken projeye destek çıkılması üniversite öğrencilerini ve ailelerini sevindirdi.



Öğrencilere ücretsiz yemek ikram edildiği "Anne Eli" projesi eğitim-öğretim yılı içerisinde ara tatil dönemi dışında her gün devam edecek. Konuyla ilgili olarak ilgililer tarafından üniversite öğrencileri için başlatılan ücretsiz akşam yemeği desteğinden yararlanacak gençlerin, üniversite öğrenci kimlik kartlarını göstermelerinin yeterli olacağı belirtildi. - KOCAELİ