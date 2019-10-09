"Anne formülü" bıttım sabunu üreticisi yaptı

Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan Tevfik Olca, annesinden öğrendiği teknikle yılda 30 ton bıttım sabunu üretimi yapıyor.

Bilgili köyü Demirciler mezrasında yaşamını sürdüren 7 çocuk babası 45 yaşındaki Olca, ev temizliği için sabun yapan annesinden öğrendiği yöntemle, sabun üretmeye karar verdi.

Olca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen menengiç ağaçlarından bir çeşit yabani fıstık olan bıttım toplayarak üretime başladı.

Bıttım sabununu uzun ve zahmetli bir süreçle hazırlayan Olca'ya, işinde eşi ve 3 çocuğu da destek veriyor. Olca, yılda yaklaşık 30 ton bıttım sabunu üretiyor.

"Annemden öğrendim, mesleğe dönüştürdüm"

Olca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmeğini bıttım sabunundan kazandığını söyledi.

"Annemden öğrendim, mesleğe dönüştürdüm. Seri üretime başladık." diyen Olca, sabunun hazırlanma süreciyle ilgili şunları anlattı:

"Öğütülmüş bıttımları kaynayan kazanlara döküp sürekli karıştırıyoruz. Daha sonra yağı dışa vursun diye kül katıyoruz. Bu işlem 15-20 kez devam ediyor. Bu aşamalardan sonra çıkarılan yağı süzgeçten geçirip temiz bir kazana koyuyoruz. Ardından yağın miktarına göre kostik madde koyup kaynatıyoruz. Yaklaşık 5-6 saat süren kaynatmanın ardından malzeme sabun olma aşamasına geliyor. Kalıplara koyuyor, kurutmaya bırakıyoruz. Ton başına getirisi yaklaşık bin 500 lira. 3,5 kilogram bıttımdan bir kilogram sabun üretiliyor. Kaliteli bıttım sabunun maliyeti en az 60 lira."

Ürettiği sabunlara yurt içi ve dışından talep geldiğini belirten Olca, "Özellikle batı illerinden ve bazı Avrupa ülkelerinden bıttım sabununun faydalarını bilenler telefonla sipariş veriyor." ifadesini kullandı.

Eşi ve çocuklarıyla, müşterilerine kaliteli sabun hazırlamak için sabahtan akşama kadar çalıştıklarını ifade eden Olca, iyi bir tesise sahip olmaları halinde üretimlerinin yılda 100 tona ulaşabileceğini kaydetti.

Olca, "Hedefim daha kapsamlı bir tesiste bıttımdan şampuan ve saç kremi üretmek. Bu sayede istihdam da sağlayabilirim." diye konuştu.