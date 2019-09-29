Yaşamını Nazi toplama kampında yitiren Anne Frank'ın trajik öyküsünü anlatan "Anne Frank-Günümüz İçin Bir Tarih" sergisi Edirne'de açıldı.

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Demirel, Büyük Sinagog'daki Kültür Sanatevi'nde düzenlenen etkinlikte, sergiyi birçok kentte açtıklarını ve her yerde yoğun ilgiyle karşılandığını belirtti.

Bu serginin insanlar tarafından görülmesiyle Anne Frank'ın hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Demirel, "En büyük hayali büyüdüğünde yazar, gazeteci olmaktı. Belki kendi yazdığı bu kelimelerin, bir gün duvarları, müzeleri her dilde basılmış kitapları ve filmleri süslemiş olduğunu biliyorsa eminim çok mutludur. Vasiyeti ve hayalleri gerçekleşmiş durumda." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Anne Frank'ın günlüğünün tüm dünya dillerinde ders kitabı olarak okutulması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından İkinci Dünya Savaşı ve Nazi döneminde ırkçı ayrımcılığa maruz kalarak, yaşamını bir Nazi kampında yitiren Anne Frank'ın anılarını, Nazi rejiminin yükselişi ile Holokost'a yol açan süreci, dönemin koşullarını konu alan serginin açılışı yapıldı.

"Anne Frank-Günümüz için bir tarih" sergisi bir ay açık kalacak.