Son Dakika Haberleri: "Anne Frank-Günümüz İçin Bir Tarih" sergisi
Son Dakika Güncel Haber

"Anne Frank-Günümüz İçin Bir Tarih" sergisi

16 dakika önce

Yaşamını Nazi toplama kampında yitiren Anne Frank'ın trajik öyküsünü anlatan "Anne Frank-Günümüz İçin Bir Tarih" sergisi Edirne'de açıldı.

Yaşamını Nazi toplama kampında yitiren Anne Frank'ın trajik öyküsünü anlatan "Anne Frank-Günümüz İçin Bir Tarih" sergisi Edirne'de açıldı.

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Demirel, Büyük Sinagog'daki Kültür Sanatevi'nde düzenlenen etkinlikte, sergiyi birçok kentte açtıklarını ve her yerde yoğun ilgiyle karşılandığını belirtti.

Bu serginin insanlar tarafından görülmesiyle Anne Frank'ın hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Demirel, "En büyük hayali büyüdüğünde yazar, gazeteci olmaktı. Belki kendi yazdığı bu kelimelerin, bir gün duvarları, müzeleri her dilde basılmış kitapları ve filmleri süslemiş olduğunu biliyorsa eminim çok mutludur. Vasiyeti ve hayalleri gerçekleşmiş durumda." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Anne Frank'ın günlüğünün tüm dünya dillerinde ders kitabı olarak okutulması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından İkinci Dünya Savaşı ve Nazi döneminde ırkçı ayrımcılığa maruz kalarak, yaşamını bir Nazi kampında yitiren Anne Frank'ın anılarını, Nazi rejiminin yükselişi ile Holokost'a yol açan süreci, dönemin koşullarını konu alan serginin açılışı yapıldı.

"Anne Frank-Günümüz için bir tarih" sergisi bir ay açık kalacak.

Anne Frank, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de polisten kaçan aracın köşeye sıkıştırıldığı anlar kamerada
"Osmanlı Torunu" İngiltere Başbakanı'nın yasak aşk yaşadığı öne sürüldü 20 yaşındaki gencin, gelin arabası yaptırdığı aracının altında cesedi bulundu Hong Kong polisi, göstericileri tespit etmek için mavi renkli su kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 15:07:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Anne Frank-Günümüz İçin Bir Tarih" sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]