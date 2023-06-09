Anne Göz Damlası Sanıp Tırnak Yapıştırıcısını Kullanınca Göz Kapakları Yapıştı" - Son Dakika
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Anne Göz Damlası Sanıp Tırnak Yapıştırıcısını Kullanınca Göz Kapakları Yapıştı"

Anne Göz Damlası Sanıp Tırnak Yapıştırıcısını Kullanınca Göz Kapakları Yapıştı"

09.06.2023 11:15

Altı çocuk annesi Jennifer Eversole, yanlışlıkla göz damlası yerine tırnak yapıştırıcısını gözlerine damlattı ve acil servise kaldırıldı. Göz damlası şişesi ile yapıştırıcının yan yana ve aynı boyutta olmasının kazaya yol açtığını belirten Eversole, durumunun birkaç gün içinde iyileştiğini söyledi.

Tırnak yapıştırıcısını yanlışlıkla göz damlası zannederek gözüne damlatan altı çocuk annesi Jennifer Eversole, hastanelik oldu.

California, ABD'de yaşayan Eversole, bu korkutucu kazayı anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Eversole, "İşte başardım. En aptal kişi ödülünü kazandım." diyerek durumun ciddiyetine rağmen espri yapmayı ihmal etmedi.

Göz damlalarının süper yapıştırıcıyla aynı boyutta olduğunu ve yan yana durduğunu belirten Eversole, "Dikkatimi dağıldı, kızımı takip etmeye çalışırken gözlerimi yapıştırıcıyla kapadım." dedi.

İlk yardım ekibinin eve gelip Eversole'ü hastaneye götürdükten sonra doktorlar, Eversole'ün yapıştırıcıyla kapalı olan gözünü uyuşturucu göz damlaları verip açmayı başardılar.

Eversole, bu korkunç kazanın ardından birkaç gün içinde iyileşti. Ancak, olayı hatırlarken, "Neden göz damlası çıkmıyor diye düşünürken yapıştırıcıyı sıkıyordum." dedi ve o an şişe etiketine bakmış olsaydı bu durumun başına gelmeyeceğini belirtti.

Durumunun iyileşmeye başladığını duyurduğunda, Eversole'ün takipçileri rahat bir nefes aldı ve ona hızlı bir iyileşme dileklerini ilettiler.

Anne Göz Damlası Sanıp Tırnak Yapıştırıcısını Kullanınca Göz Kapakları Yapıştı'
Anne Göz Damlası Sanıp Tırnak Yapıştırıcısını Kullanınca Göz Kapakları Yapıştı'
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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Anne Göz Damlası Sanıp Tırnak Yapıştırıcısını Kullanınca Göz Kapakları Yapıştı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne Göz Damlası Sanıp Tırnak Yapıştırıcısını Kullanınca Göz Kapakları Yapıştı" - Son Dakika
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