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Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı - Son Dakika

Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı

10.09.2021 08:58

Geçtiğimiz günlerde ateşli silah yarası sonrası yaşamını yitiren 17 yaşındaki Cemile Şenel'in ölümünü araştıran polisler, asfaltta bulunan kan izleri sayesinde katile ulaştı. Polis ekipleri, Cemile'nin önce hangi apartmandan, sonra da hangi daireden çıkartıldığını belirledi. Katilin tam da Cemile'nin annesi Neval Şenel'in şüphelendiği gibi, arkadaş çevresinden 25 suç kaydı olan Nusret Tekin olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Sultangazi'de Cemile Şenel (17), geçen cuma günü kaldırıldığı hastanede ateşli silah yarası sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayı soruşturmaya başladığında ellerinde ne genç kızı hastaneye getirenlerle ilgili ne de nerede vurulduğuyla ilgili bilgi vardı.

İFADESİNDE "YARALI OLARAK YOLDA BULDUM" DEDİ

İlk olarak hastanenin kamera kayıtları incelendi. Cemile'yi hastaneye getiren kişi Ramazan Rohani Çakın'dı. Polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Çakın ilk ifadesinde, "Kadını yaralı olarak yolda buldum. Bir araba durdurup hastaneye götürdüm" diye ifade verdi. Polisler Çakın'ın Cemile'yi bulduğunu söylediği Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde araştırma yapmaya başladı.

Cemile Şenel cinayeti asfaltta bulunan kan izlerinden çözüldü! 'Kızımı arkadaş çevresi öldürdü' diyen annesi haklı çıktı

ÖZEL IŞIK İZLERİ AYDINLATTI

Caddedeki esnafla yapılan görüşmeler ve kamera kayıtlarının incelenmesinde, Cemile'nin tam olarak hangi noktada otomobile bindiği tespit edildi. O noktada belli belirsiz kan izleri vardı. İzleri takip eden polis bir apartmanın girişine ulaştı. Apartmanın içinde hiç kan izi yoktu. Özel ışık kullanılarak temizlenmiş kan izleri görüntülendi. İzler apartmanın üçüncü katındaki daireye kadar gidiyordu. Polisler dairenin kapısını çaldı ama içeride kimse yoktu. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler özel ışıkla baktıklarında dairenin içinin neredeyse kan gölü olduğunu fark etti. Dairede yapılan detaylı incelemede 2 boş kovan bulundu. Duvarda kurşun sekmesinden kalan izler de vardı. Karşı dükkânların birinde apartmanı gören bir güvenlik kamerası da bulundu. Kamera görüntülerine göre Çakın polislere yalan söylemişti. Cemile'yi dışarı çıkardıklarında yanında iki genç kadın ve iki erkek vardı.

ÇAPRAZ SORGUYA ALDILAR

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Çakın çapraz sorguda beraberindeki kişilerin isimlerini verdi ve yaşananları anlattı. Evde oldukları ortaya çıkan Tuğba Can, Aysun Çelebi, Servet Sürücü de gözaltına alındı. Nusret Tekin ise bulunamadı. Evde Nusret Tekin ile Servet Sürücü arasında tartışma çıkması üzerine Cemile'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aysun Çelebi, Tuğba Can, Servet Sürücü ve Ramazan Rohani Çakan tutuklandı.

Cemile Şenel cinayeti asfaltta bulunan kan izlerinden çözüldü! 'Kızımı arkadaş çevresi öldürdü' diyen annesi haklı çıktı
Nusret Tekin.

KATİL KAN İZİNDEN YAKALANDI

Nusret Tekin (39) defalarca cezaevine girip çıkmış, poliste 25 suç kaydı olan kriminal biriydi. Tekin önceki gece tabancasıyla birlikte yakalandı. Nusret Tekin, başsavcılıkta o günü şöyle anlattı:

"Aramızda husumet bulunan bir arkadaşla aynı evde görüştük. Tahrik edici şekilde konuştu. Silahımı çıkarttım. Daha sonra yerime oturdum. Bana 'Erkek adam silahını çektiyse sıkar' dedi. Silahı tekrar çektim. Arkadaş elime vurunca tabanca ateş aldı. Mermi Cemile'ye isabet etti." Nusret Tekin, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Cemile Şenel cinayeti asfaltta bulunan kan izlerinden çözüldü! 'Kızımı arkadaş çevresi öldürdü' diyen annesi haklı çıktı

ANNESİ "KIZIMI ARKADAŞ ÇEVRESİ ÖLDÜRDÜ" DEMİŞTİ

Cemile Şenel'in annesi Neval Şenel, kızının ölümü sonrasında yaptığı açıklamada dikkat çeken şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kızım 2 yaşındayken eşim bizi terk etti. Onu babasız büyüttüm. Cemile 8 yaşındayken arkadaşlarının yüzünden sürekli evden kaçıyordu. Onlardan uzak dursun diye 2012 yılında Manisa'da Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yurduna yerleştirdim. Sık sık yanına gidiyordum ya da o geliyordu. 15 gün kadar önce yurttan izin alarak yanıma geldi. 'Arkadaşlarımla buluşacağım' dedi. İzin verdim ama geri dönmedi.

Telaşlanıp polise gittim. Polisler Sultangazi'de genç bir kızın öldüğünü, kimlik teşhisi için hastaneye gitmemi istediler. Morgda yatan Cemile'ydi. Biri hastaneye getirmiş 'Trafik kazası geçirdi' demiş. Kim yaptı, ne oldu bilmiyorum ama kızımın arkadaş çevresi hiç tekin değildi. Kızımı arkadaş çevresi öldürdü."

Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı - Son Dakika
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