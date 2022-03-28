ANNE İLE 2 KIZI, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ -- - Son Dakika
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ANNE İLE 2 KIZI, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ --

28.03.2022 11:31

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yenicami Mahallesi 154550 Sokak'taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Sabah saatlerinde evdeki kokuyu fark eden Meryem Yavuz (42), kızları Halime (5) ile Ganime'yi (12) uyandırıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen anne ve kızları, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ANNE İLE 2 KIZI, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ --
ANNE İLE 2 KIZI, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ --

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5 KİŞİLİK AİLE SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ 5 KİŞİLİK AİLE SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNE İLE 2 KIZI, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ -- - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANNE İLE 2 KIZI, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ -- - Son Dakika
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