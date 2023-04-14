Anne ile 9 yaşındaki kızına çarpan 12 yaşındaki çocuk: "Babam beni öldürür" - Son Dakika
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Anne ile 9 yaşındaki kızına çarpan 12 yaşındaki çocuk: "Babam beni öldürür"

14.04.2023 18:06
Anne ile 9 yaşındaki kızına çarpan 12 yaşındaki çocuk: "Babam beni öldürür"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yönde motosikletiyle giden 12 yaşındaki çocuk anne ile 9 yaşındaki kızına çarpıp kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yönde motosikletiyle giden 12 yaşındaki çocuk anne ile 9 yaşındaki kızına çarpıp kaçtı. Kaçarken motosikleti devrilen çocuk polis ekiplerini karşısında görünce "Valla öldürür beni babam, ceza yazma. Valla keser beni babam." diye yalvardı.
Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ters yönde seyreden Enes V.(12), yönetimindeki tescilsiz motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan anne Şermin Y. (35) ve kızı 9 yaşındaki Ada'ya çarptı. Anne ve kızına çarparak yaralanmasına neden olan sürücü hızla kaçmaya başladı. Olayı gören trafik ekipleri, hızla motosikletli çocuğa yetişerek 'dur' ikazında bulundu. Polisin ihtarına uymayarak hızla kaçan çocuk sürücünün motosikleti devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Polise yalvardı
12 yaşındaki yaralı çocuk sürücü Enes V., "Valla öldürür beni babam. Ayağına kapanayım ceza yazma. Valla keser beni babam." diye yalvardı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ile 9 yaşındaki kızına çarpan 12 yaşındaki çocuk: 'Babam beni öldürür' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne ile 9 yaşındaki kızına çarpan 12 yaşındaki çocuk: "Babam beni öldürür" - Son Dakika
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