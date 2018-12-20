Anne ile Babasını Darp Etti, Tabanca ve Uyuşturucuyla Yakalandı

Elazığ'da anne ile babasını döven şüpheli, ruhsatsız tabanca ve yaklaşık yarım kilo uyuşturucu ile yakalandı.

Elazığ'da anne ile babasını döven şüpheli, ruhsatsız tabanca ve yaklaşık yarım kilo uyuşturucu ile yakalandı.



Olay, Elazığ merkezde şüpheli B.G. anne ve babasını darp etti. Kaçan şüpheli Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden ise ruhsatsız bir tabanca ile tabancaya ait 17 adet mermi, satışa hazır 26 paket halinde yaklaşık 457 gram kubar esrar ele geçirildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, darp, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından adliyeye sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Adana'da Bir Garip Vurulma Hikayesi...askerden İzne Gelen Bir Kişiyi Silah ve Bıçakla Yaraladığı...

14 Erkekle Fuhuş Yaparken Yakalanan 3 Kadından Birinde HIV Virüsü Çıktı

Sivas'ta Birlikte Alkol Aldıkları Arkadaşlarını Bıçaklayan 2 Genç Kız, Gözaltına Alındı

Baldızını Öldürdüğünü 12 Yıl Sonra İtiraf Eden Enişte, Mahkemede Suçlamaları İnkar Etti