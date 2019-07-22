Son Dakika Haberleri: Anne ile kızı bir haftadır kayıptı: Rus koca tutuklandı
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Anne ile kızı bir haftadır kayıptı: Rus koca tutuklandı

1 saat önce

ALMANYA'nın Münih kentinde 41 yaşındaki anne ile 16 yaşındaki kızından bir haftadır haber alınamıyor.

Anne ile kızı bir haftadır kayıptı: Rus koca tutuklandı, System.String[]
ALMANYA'nın Münih kentinde 41 yaşındaki anne ile 16 yaşındaki kızından bir haftadır haber alınamıyor. Polis sözcüsü kadının ve kızının nerede olduklarına ilişkin ellerinde yeni bir bilginin olmadığını söylerken, kadının Rus kökenli eşi Roman H.'nin şüpheli olarak yakalandığını duyurdu. Evinde gözaltına alınan şüpheli eş cezaevine konuldu.

ALIŞ VERİŞE GİDİYORLARDI

Münih kentinde yaşayan 41 yaşındaki Maria Gertsuski ve 14 yaşındaki kızı Tatiana, 13 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında alışveriş merkezine gitmek üzere evden ayrıldı. Otobüse binen anne ile kızı, alışveriş merkezine gidemedi. İkili ortadan kayboldu. Eşi ile üvey kızının kaybolduğunu polise Roman H. bildirdi. İkiliyi her yerde arayan polis, bir ize rastlayamadı. Polis, kadını ve kızını, Rus eşin öldürdüğünden şüpheleniyor.
Polis, Münih, Anne, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:42 
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