Son Dakika Haberleri: Anne ile kızını yaralayan şüpheli yakalandı
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Anne ile kızını yaralayan şüpheli yakalandı

28 dakika önce

Esenyurt'ta eski kız arkadaşı ile annesini silahla yaralayan şüpheli yakalandı.

Anne ile kızını yaralayan şüpheli yakalandı, System.String[]
Esenyurt'ta eski kız arkadaşı ile annesini silahla yaralayan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Soydan A. (43) dün, eski kız arkadaşı olan Kübra G'nin Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki evine gitti.
Soydan A, eski kız arkadaşı ile annesi Nurdane G'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Konuyla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde yakalanan Soydan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
İnönü mahallesi, Esenyurt, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:37 Kaynak: AA
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