Anne ile oğlu, TSK Güçlendirme Vakfı'na 1,5 milyon liralık çiftlik ve evlerini bağışladı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de oturan Latife Tuncer (77) ve oğlu Yener Tuncer (48) yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde Yeni Sofça köyündeki çiftlik ve kent merkezinde evlerini Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Yener Tuncer, Türk bayrağı ve vatanını çok sevdiğini ifade ederek, "Askeri severim, askerlik mesleğini de severim. Vatanımı ve bayrağımı seviyorum. Anneme de babamdan kalan evi vermiştim. O da beni kırmadı, orayı bağışladı" dedi.

Eskişehir'e bağlı Yeni Sofça köyünde yaşayan Yener Tuncer, yaklaşık değeri 1,2 milyon lira olan çiftlik evini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlama kararı aldı. Bu kararın ardından annesi Latife Tuncer de Eskişehir'de kent merkezinde değeri yaklaşık 300 bin lira olan evini bağışlayarak TSK Güçlendirme Vakfına büyük bir destek verdi. Ailenin Yeni Sofça köyünde bulunan çiftliğini ziyaret eden Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Sadık Piyade, Latife ve Yener Tuncer'e teşekkür ederek plaket verdi.

Latife Tuncer, askerlere ve şehitlere destek olabildiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çiftliği ve evimizi askeriyemize ve şehitlerimize hayır olsun diyerek bağışladım. Oğlum Yener buradaki çiftliği, bende merkezdeki evimi bağışladım" dedi. Yener Tuncer de, bir otomotiv fabrikasından emekli olduğunu ve 2010 yılından bu yana Yeni Sofça köyünde yaşadığını söyledi. Çiftliğin yanı sıra arazisinin yaklaşık 4 dönüm olduğunu anlatan Tuncer, "24 Şubat'ta burayı bağışladım. Çok önceden düşünüyordum. Askeri severim, askerlik mesleğini de severim. Vatanımı ve bayrağımı seviyorum. Anneme de babamdan kalan evi vermiştim. O da beni kırmadı, orayı bağışladı" diye konuştu.'BU DÖNEMLERİN EN BÜYÜK BAĞIŞI'

Anne ve oğlu köylerinde ziyaret eden Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Sadık Piyade, bağış nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Sadece çiftliğin şuanda 1.2 milyon lira değerinde olduğunu anlatan Piyade, "Bundan iki ay önce oğluyla tanışmıştık, 'ben sağken, elimdeki varlıkları TSK Güçlendirme Vakfıyla paylaşmak istiyorum' dedi. Ailemizi tebrik ediyorum. Bizi bulmuşlar, tanımışlar ve bize yönelmişler. Vakfımız, TSK'nın savaş gücünü artırmak için kurulan bir vakıf. Diğer önemli bir maddemizde halkımızla gönül bağı kurarak, onların maddi ve manevi desteğini sağlamak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her ortamda rahatlıkla söylediği, 'Biz artık ayakları üzerine basan bir devletiz' demesinde en büyük katkıyı sunan vakıflardan biriyiz. Artık yerli ve milli orandaki ürünleri bu vakıf ortalığında üretmeye başladı. ASELSAN, ROKETSAN, TAI, İŞBİR, HAVELSAN ve ASPİLSAN bizim şirketlerimiz arasında. Ailemize şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki varlar. Şuan da bir çiftlik ve bütün müştemilatı bize verildi. Annemiz 'oğlum veriyor, ben niye vermeyeyim' dedi. Annemiz de oturduğu evi bize verdi. Bugünler de gelen en yüksek bağış. Çiftlik 1.2 milyon lira değerinde, ev de çok değerli" dedi.