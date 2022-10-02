Anne ile oğlunu öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı! Saldırgan kuzen çıktı - Son Dakika
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Anne ile oğlunu öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı! Saldırgan kuzen çıktı

02.10.2022 15:18

Gaziantep'te bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Cebrail Yılmazer ile annesi Fatma Yılmazer'i öldürüp aileden 3 kişiyi de yaralayan saldırganın kuzen Ahmet Yılmazer olduğu belirlendi. Yakalanıp tutuklanan Ahmet Yılmazer, amcası ile aralarında husumet olduğunu belirtti.

Kartal Mahallesi'nde oturan Yılmazer ailesinin evine, gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ile oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan saldırgan akraba çıktı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Fatma Yılmazer'in hayatını kaybettiği saldırıda oğlu Cebrail Yılmazer, gelini Pınar Yılmazer (25) ile torunları Ayaz ve Irmak Yılmazer yaralandı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cebrail Yılmazer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Anne ile oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan saldırgan akraba çıktı

AMCASIYLA ARASINDA HUSUMET OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Jandarma ekipleri, saldırının şüphelisi olarak Ahmet Yılmazer'i belirledi. Harekete geçen ekipler, Yılmazer'i Kartal Mahallesi kırsalındaki boş arazide av tüfeği ile birlikte yakaladı. Amcası ile aralarında husumet bulunduğunu belirten Ahmet Yılmazer, sorgusunda saldırıdan pişman olduğunu söyledi. Yılmazer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Öte yandan yaşamını yitiren Fatma Yılmazer ile oğlu Cebrail Yılmazer'in cenazeleri, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Anne ile oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan saldırgan akraba çıktı
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Kaynak: DHA

Jandarma, Nurdağı, Cebrail, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne ile oğlunu öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı! Saldırgan kuzen çıktı - Son Dakika

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