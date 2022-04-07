Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu - Son Dakika
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Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu

07.04.2022 14:55
Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu

Gaziantep'te yaşayan 19 yaşındaki Umut Çelik, üvey babasının kendisini evden kovması üzerine aramaya başladığı öz anne ve babasına canlı yayında kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan 19 yaşındaki Umut Çelik, üvey babasının kendisini evden kovması üzerine aramaya başladığı öz anne ve babasına canlı yayında kavuştu. Gözyaşlarının sel olduğu ilk konuşma anında Umut'un öz annesi Türkan Kalyenci, oğlunu 19 yıldır ölü bildiğini söylemesi yürekleri yaktı.

Gaziantep'te doğumundan bu yanadır görmediği ve tanımadığı annesini arayan 19 yaşındaki Umut Çelik'in annesine olan hasreti, Gazeteci Fulya Öztürk'ün hazırladığı "Fulya ile Umudun Olsun" programında son buldu. Programa katılan Umut Çelik, biyolojik annesi ve babasına kavuşmak istediğini söyledi. Program ekibi biyolojik anne ve babaya ulaşmak için çalışmalara başlarken Çelik'in hayatının altından dram çıktı.

Üvey babası evden kovdu

Çelik'in programda anlattıkları yürekleri sızlatırken 19 yaşındaki Umut, büyütüldüğü aile tarafından evlatlık alındığını söyledi. Kendisini büyüten annesi Remziye Çelik'in ölmesinin ardından kabus dolu günlerinin başladığını anlatan Çelik, üvey babası Hasan Çelik'in evlendiği yeni eşinin kendisini evden kovmak istediğini dile getirdi. Üvey babasının kendisine "Besleme" diyerek evden kovduğunu anlatan Çelik, programda ekibinden biyolojik anne ve babasını bulmasını istedi.

Gözyaşları sel oldu

Program ekibi ilk olarak Umut'u annesinden alarak Çelik ailesine veren kişiye ulaştı. Bu kişi üzerinden biyolojik anne ve babanın izini süren ekip, Umut'un gerçek anne ve babasının kim olduğunu öğrendi. 19 yıllık hasret canlı yayında son bulurken Çelik, doğumundan bu yanadır görmediği ve tanımadığı annesi ve babasının sesini yıllar sonra duydu. Umut'un programda annesiyle yaptığı ilk telefon görüşmesinde gözyaşları sel oldu.

Oğlunu 19 yıldır ölü biliyormuş

Acı gerçeği ilk defa programda açıklayan Umut'un gerçek annesi Türkan Kalyenci, doğumun ardından kendisine oğlunun öldüğünün söylendiğini anlattı. Baba Mehmet Kalyenci ise "Umut'un öldüğüne hiç bir zaman inanamamıştım" dedi. - GAZİANTEP

Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu
Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu
Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu

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Fulya ile Umudun Olsun, Gaziantep, Umut, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu - Son Dakika
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