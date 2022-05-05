Son Dakika | Anne ile oğlunun 9 yıl önce öldüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Son Dakika | Anne ile oğlunun 9 yıl önce öldüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı

05.05.2022 18:13

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2013'te bir evde çıkan, 34 yaşındaki anne ile 12 yaşındaki oğlunun öldüğü yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2013'te bir evde çıkan, 34 yaşındaki anne ile 12 yaşındaki oğlunun öldüğü yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki Ulaştırma Caddesi'ndeki müstakil evde 16 Ekim 2013'te çıkan anne F.B. ile oğlu İ.B'nin öldüğü yangının, kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine, dosya yeniden ele alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında H.G. (50), S.G. (76), M.G. (50), H.G. (41), H.Ç. (45), N.K. (46), M.Y.K. (23) İ.Ç. (45), E.D. (41), A.D. (59) ve A.D (56) gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.G. (50), polise verdiği ifadede yangını kendisinin çıkardığını söyledi.

H.G, ifadesinde, öldürme kastı taşımadığını, hayatını kaybeden F.B. ile gönül ilişkisi bulunduğunu, ailesinin bu durumu öğrenmesi üzerine evi yakarak F.B'nin mahalleden taşınmasını sağlamayı amaçladığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemin ardından 21 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G, E.D. ile A.D. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Şüphelilerden 56 yaşındaki A.D'nin serbest bırakılma kararına adli kontrol şartı konuldu.

Olay

Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki Ulaştırma Caddesi'nde 16 Ekim 2013'te müstakil evde yangın çıkmıştı.

Yangında, 34 yaşındaki F.B. ile 12 yaşındaki oğlu İ.B. hayatını kaybetmişti.

Yangının sobadan kaynaklı çıktığı öne sürülmüştü.

Son Dakika | Anne ile oğlunun 9 yıl önce öldüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı
Son Dakika | Anne ile oğlunun 9 yıl önce öldüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı
Son Dakika | Anne ile oğlunun 9 yıl önce öldüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı
Son Dakika | Anne ile oğlunun 9 yıl önce öldüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Anne ile oğlunun 9 yıl önce öldüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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