ANNE İLE OĞLUNUN AYNI HASTANEDE GÖREV YAPMA HAYALLERİ GERÇEK OLDU - Son Dakika
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ANNE İLE OĞLUNUN AYNI HASTANEDE GÖREV YAPMA HAYALLERİ GERÇEK OLDU

15.10.2022 15:26

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan Yakup Turgut (26), 20 gün önce, 31 yıllık doktor olan annesi Güler Turgut'un (54) görev yaptığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde atandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan Yakup Turgut (26), 20 gün önce, 31 yıllık doktor olan annesi Güler Turgut'un (54) görev yaptığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde atandı. Anne-oğul, aynı hastanede görev yapma hayallerinin gerçek olduğunu söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yakup Turgut (26), 31 yıllık doktor olan annesi Güler Turgut'un (54) görev yaptığı Turgutlu Devlet Hastanesi'ni birinci tercih olarak yazdı. Turgut'un ataması Turgutlu Devlet Hastanesi'ne yapıldı. Böylece anne ile oğulun aynı hastanede görev yapma hayali gerçekleşmiş oldu.

Doktor olan annesi Güler Turgut ile aynı hastanede görev yapmaktan çok mutlu olduğunu belirten Dr. Yakup Turgut, bu yıl mezun oldum. 20 gün önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne atanarak yoğun bakım servisinde görevlendirildim. Tıp fakültesinde annemle bu konuyu konuşuyorduk. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kadro açılırsa burayı yazmak konusunda hemfikirdik. Ardından kadro açıldı ve ben ilk sırada burayı yazdım. Tayinim buraya çıktı. Burada annemle birlikte çalışmak çok güzel bir duygu dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Oğluyla aynı hastanede görev yapan Doktor Güler Turgut ise, 28 yıldır Turgutlu Devlet Hastanesi'nde çalışmaktayım. Oğlumla aynı yerde çalıştığım için hakikaten çok mutluyum. Çok gururlandım. Tercihleri yaparken onun buraya atanacağını da içimden geçirmiştim. Çok şükür ilk tercihte oldu diye konuştu.

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Özşahin de Çok mutluyuz. Diyaliz doktorumuz Güler Hanım'ın oğlu Yakup Bey bizde pratisyen olarak göreve başladı. Anne oğlu iki doktorun bünyemizde çalışmasından dolayı çok memnunuz. Güler Hanım'ın yaşadığı mutluluğu, biz de Turgutlu Devlet Hastanesi olarak yaşıyoruz. Hayırlısı olsun dedi.

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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Yakup Turgut, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANNE İLE OĞLUNUN AYNI HASTANEDE GÖREV YAPMA HAYALLERİ GERÇEK OLDU - Son Dakika

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