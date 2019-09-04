Son Dakika Haberleri: Anne iple asılı halde, aybüke bebek ise beşiğinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Anne iple asılı halde, aybüke bebek ise beşiğinde ölü bulundu

1 saat önce

SAMSUN'da işten evine dönen Tarık B., eşi Fatma B.'yi (27), iple asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu.

Anne iple asılı halde, aybüke bebek ise beşiğinde ölü bulundu, System.String[]
SAMSUN'da işten evine dönen Tarık B., eşi Fatma B.'yi (27), iple asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, minik kızın hayatını kaybettiğini, annesinin de ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiğini belirledi.
Olay, saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işten evine dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.'yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu. Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını fark eden Tarık B. durumu 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine eve, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma B. ve Aybüke B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Anne Fatma B.'nin ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiği belirlenirken, minik kızın ölüm nedenin ise araştırıldığı belirtildi. Savcılık incelemesinin ardından anne ve kızın cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Samsun, Polis, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:19:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anne iple asılı halde, aybüke bebek ise beşiğinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]