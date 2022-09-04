ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Eylül 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Eylül 2022

04.09.2022 10:48
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Eylül 2022

Anne karnında konulan tanı ve doktorların ekip çalışması Uzay bebeğin kalbini iyileştirdiKalbinde ana pulmoner arter damarları ile kapağının olmadığı ve delik bulunduğu anne karnındaki 21.

6 Nisan 1920

1- Anne karnında konulan tanı ve doktorların ekip çalışması Uzay bebeğin kalbini iyileştirdi

Kalbinde ana pulmoner arter damarları ile kapağının olmadığı ve delik bulunduğu anne karnındaki 21. haftasında anlaşılan Uzay bebeğin hastalığının erken teşhisi, perinatoloji, çocuk kardiyolojisi, çocuk kardiyoloji yoğun bakımı ekibince multidisipliner yaklaşımla takibi, hayata tutunmasında etkin rol oynadı

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Cansaran Tanıdır:

"Beş günlük olduktan sonra anjiyografi işlemi yaparak, anne karnında olmayan akciğer damarı için stent yerleştirdik. Bu, bebeğimize belli bir süre kilo alması ve büyümesi için izin verecek"

(Elif Küçük/ İstanbul)

2- Muğla sahillerinden 40 bin yavru caretta caretta denizle buluşacak

İztuzu Kumsalı'nda 2 aylık kuluçka dönemini tamamladıktan sonra yumurtadan çıkan, nesli tükenme tehdidindeki yavru caretta carettaların denize ulaşma serüveni devam ediyor

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska:

"Şu ana kadar 400 yuvadan yavru çıkışı gerçekleşti. 200 civarındaki yuvamızdan da eylül ayı sonuna kadar yavru çıkışının gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz"

(Ömer Kundakçı-Durmuş Genç)

3- Okul çantaları için "vücut ağırlığının yüzde 10'unu aşmamalı" uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Köroğlu:

"Yanlış çanta seçimi ve kullanımı, çocuklarımızın omurga sağlığını çok olumsuz etkileyebilir. Sırt çantası kreş, anaokulu ve ilkokulda çocuğun ağırlığının yüzde 10'unu, daha ileri yaş gruplarında ise yüzde 15'ini geçmemeli"

"Çantanın askıları eşit boyda olmalı, sırta tam yapışacak şekilde ayarlanmalı. Sırtla çanta arasında boşluk kalmamalı"

4- Popülasyonu artan nesli tehlike altındaki yaban keçileri Tunceli'ye güzellik katıyor

Kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde sayıları artan keçiler, kışın alçak kesimlerde, bahar ve yaz döneminde ise 3 bin rakımlı dağların zirvelerinde yiyecek arıyor

Yöre sakini Hüseyin Kalsen:

"Burada yaban keçisi, bozayı, kurt, tilki, tavşan, keklik ve kartal gibi çeşitli türler yaşıyor. Yaban keçileri de insanlardan kaçmıyor çünkü bu coğrafyada yaşayanlar onlarla ilgili kötülük düşünmüyor"

(Sidar Can Eren/Tunceli)

5- Türkiye dünya oyun pazarındaki payını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu:

"Önümüzdeki dönemde yüzde 1'lik payımızı korumakla kalmayıp bu payı yüzde 5'lere kadar çıkarabileceğimize inanıyoruz"

"Gençler bu alana ilgi duyuyor. Bu alanda bir şeyler yapmak istediğini biz gözlemleyebiliyoruz. Bunun birkaç temel sebebi var ama en önemlisi katma değerli ve eğlenceli bir iş"

(Kadir Yıldız/Kocaeli)

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Kaynak: AA

İstanbul, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Eylül 2022 - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Eylül 2022 - Son Dakika
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