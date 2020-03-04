Anne karnındaki 32 haftalık bebek sezaryen doğum sırasında ameliyat edildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Anne karnındaki 32 haftalık bebek sezaryen doğum sırasında ameliyat edildi - Son Dakika

Anne karnındaki 32 haftalık bebek sezaryen doğum sırasında ameliyat edildi

6 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, 32 haftalık hamile kadının bebeği sezaryen doğum sırasında anne karnında ameliyat edilip, sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi sağlandı.

Anne karnındaki 32 haftalık bebek sezaryen doğum sırasında ameliyat edildi, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, 32 haftalık hamile kadının bebeği sezaryen doğum sırasında anne karnında ameliyat edilip, sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi sağlandı.

BUÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Yüksek Riskli Gebelikler Polikliniği Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bilge Çetinkaya Demir, ultrasonografi takiplerinde tanısı konulan bebeğin boyun bölgesine bası yaparak solunum yolunu kapatan bir kitle tespit etti.

Kitle nedeniyle doğum sonrasında bebeğin kendiliğinden soluk almasının mümkün olmayacağını belirleyen Demir, anne karnında 32 haftalık olan bebeğe sezaryen doğum yaptırılırken acil müdahale prosedürünü uyguladı.

Operasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim dalları ile Yenidoğan Bilim Dalı uzmanlarının iş birliği ve organizasyonu ile başarılı bir şekilde tamamlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Doç. Dr. Demir, bebeği anne karnından çıkarmadan ameliyatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu işlemin Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezlerde yapıldığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Sağlık sorunu olduğunu tespit ettiğimiz bebeğin sezaryen doğum esnasında başı ve kollarını rahimden çıkartarak, gövde rahmin içerisindeyken (doğum tamamlanmadan), göbek kordonu kesilmeden solunum yoluna tüp yerleştirilerek hava yolunun açıklığını sağladık. Kitlenin boğazda yaptığı bası nedeni ile bebek kendiliğinden soluk alamayacak vaziyetteydi. Bebeğin hava yolunun güvenliği önceliğimizdi. Hava yolu güvenliği sağlandıktan sonra bebek plasentadan göbek kordonu kesilerek ayrıldı ve yenidoğan bakımı başlatıldı. Bebeğimizin başarılı işlem sonrası hava yoluna bası yapan kitlesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Gürpınar tarafından ameliyat edildi."

Doç. Dr. Bilge Çetinkaya Demir, bebeğin bakımının Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Bursa, Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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