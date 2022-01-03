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ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

03.01.2022 15:12
ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

ADANA'da 5 aylık hamileyken sancı ve kanama şikayetiyle gittiği Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında tedaviye alınan Melek Sert'in (32) karnındaki 5 aylık bebek, iddialara göre düşük yaptığı söylenerek alındı.

ADANA'da 5 aylık hamileyken sancı ve kanama şikayetiyle gittiği Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında tedaviye alınan Melek Sert'in (32) karnındaki 5 aylık bebek, iddialara göre düşük yaptığı söylenerek alındı. Ölüm raporu düzenlenip kefenlenen bebek, mezarlık yolundayken ağlamaya başlayınca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için ölüm raporu düzenleyen hastaneden şikayetçi oldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert, 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre tedavi olan Melek Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanan Melek Sert'in durumu, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında saat 12.40'ta ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in karnındaki 5 aylık bebek alındı. 2 çocuk annesi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkıldı. 5 aylık erkek bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra çifte teslim edildi.

Bebeğinin cenazesini otomobiliyle Camili Mahallesi Mezarlığı'na götüren Hasan Sert, yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını gören Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

YAŞADIKLARIMIZA İNANAMIYORUZ

Hastane bahçesinde çocuğundan iyi bir haber bekleyen Hasan Sert, yaşadıklarına inanamadığını söyledi. Sert, Bebeğimin cenazesini aldıktan sonra yolda ağlama sesini duyunca irkildim. İlk başta inanmadım, 'imkanı yok' dedim ama kefeni açtığımda canlı olduğunu gördüm. Hayatımda ilk kez böyle bir şey duydum ve gördüm. Bir baba olarak çektiğim acı anlatılmaz. Bana ölü diye verdiler, yaşayan çocuğumu 'al, göm' diye verdiler. Eşimin psikolojisi de çok kötü. İhmal varsa araştırılsın istiyorum diye konuştu.

Öte yandan, yoğun bakım servisinde tedavisi süren 5 aylık bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü, şikayet konusu olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI
ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI
ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI
ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

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Devlet Hastanesi, Seyhan, Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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