Anne karnındaki ikiz bebeklerinin ölümünde soruşturma başlatıldı - Son Dakika

BOLU'da yaşadığı sancılar nedeniyle 2 kez gittiği hastanede, taş düşürme teşhisi konularak evine gönderilen 5 aylık hamile Güler Kılıç (24), ikiz bebeklerini kaybetti. Güler Kılıç ve eşi Mehmet Resul Kılıç doktor ve hastane yönetiminden şikayetçi olurken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bolu'da 8 ay önce evlenen Güler Kılıç ve Mehmet Resul Kılıç çifti 5 ay önce anne-baba olacaklarını öğrendi. Çift büyük umutlarla ikiz bebeklerini beklerken, 3 gün önce anne Güler Kılıç'ın ağrıları tuttu. Kılıç çifti, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gitti. Genç kadına, muayenenin ardından böbrek taşı döküyor olabileceği gerekçesiyle serum takıldıktan sonra üroloji servisine gitmesi söylendi. Kadın, hafta sonu olması nedeniyle üroloji servisine gidemedi. Genç anne adayı dün gece saatlerinde de yaşadığı ağrılar nedeniyle aynı hastaneye gitti. Doktor tarafından muayene edilen Kılıç, aynı teşhisle yeniden evine gönderildi. Ağrılar içinde evine giden genç kadında kanama başladı. Mehmet Resul Kılıç eşini yeniden aynı hastaneye götürdü.

İKİZ BEBEKLER HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede Kılıç çiftine anne karnındaki 5 aylık ikiz bebeklerinin hayatını kaybettiği söylendi. Durumun haber verilmesiyle sinirlenen Mehmet Resul Kılıç, iddiaya göre doktorun odasına girdiğinde doktor ve sekreter zemin kattaki odanın penceresinden atlayarak kaçtı.

Büyük üzüntü yaşayan ve sinir krizleri geçiren baba Mehmet Kılıç 'ın tepkisi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kılıç ailesi, hastane yönetimi ve doktordan şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ceninler anne karnından alındıktan sonra Adli Tıp uzmanı nezaretinde plasenta ve ikiz fetüsler formollenerek otopsi yapılmak üzere usule uygun şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmiştir. Şikayetçi M.R.K'nin şikayeti dinlenilmiş, şikayetçi olunan doktorların kimlikleri tespit edilmiş, kamera kayıtları muhafaza altına alınmış ve tıbbi belgeler temin edilmiştir. Otopsi sonucuna göre olay tüm yönleriyle araştırılacak olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

BABA KILIÇ: BEN ÇOCUKLARIMA İSİM KOYMUŞTUM

Baba Mehmet Resul Kılıç, 4 kez hastaneye geldiklerini ve her seferinde sağlam raporu verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"2 çocuğu geri getirsinler. Bize buradan sağlam raporu verdiler. 4 kere ben hastaneye geldim. 'Sadece kum düşüyor, başka hiçbir şeyi yok, korkulacak hiçbir şey yok. Ürolojiye git. Orada bir makine var. O makineyle taşı düşürecekler. Çocuklar sağlam' dediler. Buraya hanımla yine geldik, yine bize serum taktılar ve eve gönderdiler. Eve girdik çay içiyorduk. Yeniden rahatsızlandı. Tekrar hastaneye geldik. Onu içeri aldılar. Hanımın ağlama seslerini duydum. 3 numaraya koştum. Doktor hanımın canı benim çocuklarımdan değerliymiş. Ben kapıyı açtığımda ne doktor ne sekter yok. İkisi de camdan atlayıp gitmiş. Çocuklara bakmadı bile. Madem böyle bir şey vardı. Benim hanımım rahatsızdı. O odaya yatıramaz mıydı? Bir tane boş oda yok muydu? 4 kere bizi eve gönderdiler. 2 tane cinayet var. Ben onların adını koymuştum. Onlar bana o çocukları nasip etmedi. Böyleleri hala bu mesleği yapmasın."

'İKİZ BEBEKLERİMİZ ÖLDÜ'