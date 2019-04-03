Son Dakika Haberleri: Anne Karnındaki Torunlarım İlk Nefeste Sarin Gazı Soludu" (2)

Anne Karnındaki Torunlarım İlk Nefeste Sarin Gazı Soludu" (2)

49 dakika önce

- Han Şeyhun kırsalındaki kampta kalan mülteciler Kimyasal gazdan etkilenen Han Şeyhunlu Muhammed Ebu Ahmed ile röportaj Han Şeyhun'a göç eden Enes Zuhuri ile röportaj Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun kimyasal katliamının üzerinden geçen iki yılda, mağdur siviller acılarını unutmazken, rejimin...

- Han Şeyhun kırsalındaki kampta kalan mülteciler
Kimyasal gazdan etkilenen Han Şeyhunlu Muhammed Ebu Ahmed ile röportaj
Han Şeyhun'a göç eden Enes Zuhuri ile röportaj Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun kimyasal katliamının üzerinden geçen iki yılda, mağdur siviller acılarını unutmazken, rejimin hala yargılanmaması ve ilçeyi vurmaya devam etmesinden derin üzüntü duyuyor.

Katliamın ardından da çok sayıda hava saldırısına hedef olan Han Şeyhun'u terk eden siviller, AA muhabirine saldırı sonrasındaki anları anlattı.

Kimyasal gazdan etkilenen Han Şeyhunlu Muhammed Ebu Ahmed de saldırıdan hemen sonra olay yerine gittiğini, burada anormal manzaralar gördüğünü, insanların "sebepsizce" yere düştüğünü söyledi.

Esed rejiminin saldırıları nedeniyle 7 yıl önce Hama'nın Hattab köyünden Han Şeyhun'a göç eden Enes Zuhuri de sabah erken saatlerde duyduğu hava saldırısından sonra yaralılara yardım etmek için olay yerine gittiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:42 Kaynak: AA

Han Şeyhun, Han, Güncel
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