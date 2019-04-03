Son Dakika Haberleri: Anne Karnındaki Torunlarım İlk Nefeste Sarin Gazı Soludu" (1)

Anne Karnındaki Torunlarım İlk Nefeste Sarin Gazı Soludu" (1)

2 saat önce

- Kimyasal saldırının düzenlendiği Han Şeyhun ilçesinden görüntüler Han Şeyhun kırsalındaki kampta kalan mülteciler Ailesinden 6 kişiyi kaybeden Cemal Kasım ile röportaj Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun kimyasal katliamının üzerinden geçen iki yılda, mağdur siviller acılarını unutmazken,...

- Kimyasal saldırının düzenlendiği Han Şeyhun ilçesinden görüntüler
Han Şeyhun kırsalındaki kampta kalan mülteciler
Ailesinden 6 kişiyi kaybeden Cemal Kasım ile röportaj Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun kimyasal katliamının üzerinden geçen iki yılda, mağdur siviller acılarını unutmazken, rejimin hala yargılanmaması ve ilçeyi vurmaya devam etmesinden derin üzüntü duyuyor.

Katliamın ardından da çok sayıda hava saldırısına hedef olan Han Şeyhun'u terk eden siviller, AA muhabirine saldırı sonrasındaki anları anlattı.

Saldırı günü Hama'dan göç ederek geldiği Han Şeyhun kırsalında bulunduğunu söyleyen Cemal Kasım, "İlçeye girince onlarca ambulans gördüm. Ailem camiye sığınmıştı. 6'sının cesedini camiden alıp bir eve getirdim." dedi.

Saldırıdan bir gün önce kimyasal silah saldırısı ile ilgili bir makale okuduğunu belirten Kasım, "Kimyasaldan ölenlerin 24 saat geçmeden defnedilmemesini öğrendim. Hayatını kaybedenleri bir saat boyunca şampuan, sabun ve bol su ile yıkadık. Elbiselerini değiştirdik. Yeniden can gelir umudu ile odada bir gün boyunca bekledik." şeklinde konuştu.

Arap liderlerin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Kasım, şöyle devam etti:

"Katil Esed hala serbest. O gün şehit düşenlerin arasında ailemden 6 kişi var. Oğlum, eşi, Kur'an-ı Kerim'in 15 cüzünü ezberleyen kızım, yanımda misafir olan ablam ve gelinimin karnındaki ikiz bebekler. Anne karnındaki torunlarım ilk nefeste sarin gazı soludu."

Kasım, annelerinin ölümünden sonra ameliyatla alınan bebeklerin yaşatılmak istendiğini ancak sarin gazı kalıntısından etkilendikleri değerlendirmesini yaparak, kısa süre sonra öldüklerini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:17 Kaynak: AA

Han Şeyhun, Güncel
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