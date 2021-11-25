Anne kart almaya gitti, çocuklar mahsur kaldı - Son Dakika

Anne kart almaya gitti, çocuklar mahsur kaldı

Evde mahsur kalan iki çocuk için itfaiye ve polis seferber oldu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, 3 ve 5 yaşlarındaki çocukları uyuduğu sırada ücretsiz kart başvurusu için evden çıkan kadın, anahtarı içeride unutunca çocukları evde mahsur kaldı. Çocukları kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri ise kurtarmak için seferber oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 2. Uğur Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi E.E. isimli kadın çocuklarını uyutarak ücretsiz kart başvurusuna gitti. Bir süre sonra uyanan 5 yaşındaki erkek çocuk cama çıkarak, pencereyi açmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca merdiven aracı sevk edildi. Bu sırada pencereyi açmaya çalışan 5 yaşındaki erkek çocuk ise yürekleri ağza getirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri merdivenle balkon çıkarak kapıyı kırdı. Daha sonra kapıyı açan ekipler, çocukların sağlık durumlarında herhangi bir probleminin olmadığı öğrenildi. Çocuklar daha sonra gelen anneye teslim edildi.