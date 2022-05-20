Anne katili çocuk ve babası tutuklandı - Son Dakika
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Anne katili çocuk ve babası tutuklandı

20.05.2022 20:50
Anne katili çocuk ve babası tutuklandı

Eskişehir'de dün sabah saatlerinde pompalı tüfekle annesini öldüren ve 3 komşusunu yaralayan 15 yaşındaki İ.A. ve azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Erkan A. tutuklandı.

Eskişehir'de dün sabah saatlerinde pompalı tüfekle annesini öldüren ve 3 komşusunu yaralayan 15 yaşındaki İ.A. ve azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Erkan A. tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta meydana gelen olayda 15 yaşındaki İ.A., annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle vurarak öldürmüş, 3 komşusunu ise yaralamıştı. Ekiplerin çalışmaları ile cinayet şüphelisi 15 yaşındaki İ.A., azmettiricisi olduğu iddia edilen babası ile birlikte olayın yaşandığı evin yakınlarında yakalanarak gözaltına alışmıştı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen baba ile oğlu, savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Cinayet şüphelisi 15 yaşındaki İ.A. ile babası Erkan A.'nın, tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Anne katili çocuk ve babası tutuklandı
Anne katili çocuk ve babası tutuklandı

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Cinayet, Bor, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne katili çocuk ve babası tutuklandı - Son Dakika


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