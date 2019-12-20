Anne kazada yaralandı, çocuğu evde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Anne kazada yaralandı, çocuğu evde ölü bulundu - Son Dakika

Anne kazada yaralandı, çocuğu evde ölü bulundu

6 saat önce

Hatay'da, önceki gün aracıyla 150 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralanan kadının çocuğunun da aynı saatlerde evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Anne kazada yaralandı, çocuğu evde ölü bulundu, System.String[]

Hatay'da, önceki gün aracıyla 150 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralanan kadının çocuğunun da aynı saatlerde evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Defne ilçesi, Döver Mahallesi'nde kullandığı otomobil yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan Gökben O.'nun yaralandığı bilgisi verilen eşi Mehmet O., araçta olmadığını öğrendiği çocuğuna bakmak için Subaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Baba Mehmet O., 2 yaşındaki oğlu S.E.O.'yu yatakta hareketsiz bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.


Gökben O.'nun ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

Defne, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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