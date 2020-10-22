Anne kedi, dekoratif küpün içinde dördüz doğurdu - Son Dakika

Anne kedi, dekoratif küpün içinde dördüz doğurdu

22.10.2020 00:57
Anne kedi, dekoratif küpün içinde dördüz doğurdu, System.String[]

Van'ın merkez Edremit ilçesinde bir iş adamına ait evin bahçesine dekor amaçlı bırakılan küpün içinde bir kedi dördüz yavru dünyaya getirdi.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde bir iş adamına ait evin bahçesine dekor amaçlı bırakılan küpün içinde bir kedi dördüz yavru dünyaya getirdi.

Edremit ilçesinde yaşayan ve hayvanlara olan sevgisiyle tanınan iş adamı Feridun Irak'a ait evin bahçesine dekor amaçlı bir küp bırakılmıştı. Yazlık olarak kullanılan evde sürekli hamile bir kedinin bahçede gezdiğini fark eden Irak ailesi, günler sonra kedinin doğum yaptığını anladı. Aile, kedinin nerede doğum yaptığını fark edemedi. Bahçede kedi sesi duyan komşuları, evin önüne dekor amaçlı bırakılan küpün içinde kedi yavrularıyla karşılaştı. Kedinin doğum için bir küpü tercih etmesi şaşkınlıkla karşılandı. Irak, yazlık olarak kullandıkları evde havaların soğumasıyla birlikte kedilerin üşümemesi için küpü bir örtüyle sardı. Dördüz olan yavru kediler ile annelerinin durumlarını takip eden Irak, bunun için de yazlık eve sürekli ziyaret gerçekleştiriyor.

"Küpü güvenli hissetmiş"

İHA muhabirine konuşan iş adamı Feridun Irak, anne kedinin güvenli bulduğu küpün içinde doğum yaptığını belirtti. İlk kez karşılaştıkları durum karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Irak, "Yaz aylarını geçirdiğimiz evimizin bahçesinde dekoratif amaçlı koyduğumuz bir küp var. Van'a geri döneceğimiz bu son günlerde bahçedeki küpün içinde bir anne kedinin 4 yavru dünyaya getirdiğini fark ettik. Anne kedi büyük ihtimal küpün içini güvenli hissetmiş. Biz de kedilerine gerekli özeni göstererek takip ediyoruz. Evimizin bulunduğu site 20 dönümlük bahçenin içindedir. Dolayısıyla anne kedi buradaki doğal ortamlarında yaşamaktadır. Kedilerin yanı sıra kirpi, hatta nadiren küçük yılanlarla da karşılaşıyoruz. Çok çeşitli kuş ve kelebekler de bulunuyor. Bunların hepsi doğal ortamlarda hayatlarını devam ettiriyorlar" dedi.

"Küpün içinde dördüz yavrular var"

Anne kedinin küpün içinde dördüz yavru doğurduğunu dile getiren Irak, "Bizler de kendilerini takip ediyoruz ve anneyi beslemeye çalışıyoruz. Anne kediyi hamile halini dolaşırken görüyorduk. Bir ara hamileliğinin gittiğini ve yavrularını fark etmiştik. Ancak küpün içinde yavruladığını birkaç gün sonrasında fark ettik. İlk olarak komşumuzun Beritan isimli kızı fark etmişti. Beritan'ın bizi haberdar etmesiyle durumdan haberimiz oldu" diye konuştu. - VAN

Edremit, Kedi, Irak, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anne kedi, dekoratif küpün içinde dördüz doğurdu - Son Dakika

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