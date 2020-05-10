Anne kedi telef olan yavrusunun başında bekledi - Son Dakika

Anne kedi telef olan yavrusunun başında bekledi

Telef olan yavrusunun başında bekleyen kedi duygulandırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobilin çarpması sonucu telef olan yavrusunun başında diz çöküp bekleyen anne kedinin görüntüsü görenleri duygulandırdı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin çarptığı yavru kedi telef oldu. Hareketsiz halde yolun kenarında yatan yavrusunun başında diz çöküp bekleyen anne kedinin görüntüsü ise herkesi duygulandırdı. Her canlı bir annedir yorumlarına neden olan anne kedi, uzun süre yavrusunun başından ayrılmadı.