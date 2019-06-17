Son Dakika Haberleri: Anne kedi ve yavrularını itfaiye kurtardı
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Anne kedi ve yavrularını itfaiye kurtardı

2 saat önce

Silivri'de anne kedi ve yavrularını mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı.

Anne kedi ve yavrularını itfaiye kurtardı, System.String[]
Silivri'de anne kedi ve yavrularını mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı.
Yeni Mahalle'de bir evin bahçesine bulunan kanalizasyon borusuna kedilerin düştüğünü fark eden ev sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Haber verilmesi üzerine İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı Silivri İtfaiyesi olay yerine geldi.
Kadiler, itfaiyenin uğraşları sonucu kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:29 Kaynak: AA
Yeni Mahalle, Silivri, Anne, İtfaiye
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