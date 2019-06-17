Anne kedi ve yavrularını itfaiye kurtardı
2 saat önce
Silivri'de anne kedi ve yavrularını mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:29 Kaynak: AA
'de anne kedi ve yavrularını mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı. Yeni Mahalle
'de bir evin bahçesine bulunan kanalizasyon borusuna kedilerin düştüğünü fark eden ev sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Haber verilmesi üzerine İstanbul
İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı Silivri İtfaiyesi olay yerine geldi.
Kadiler, itfaiyenin uğraşları sonucu kurtarılarak doğaya bırakıldı.
İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun canlı yayındaki 20 lira örneğine yanıt verdi
e-Devlet'in adı Dijital Türkiye olarak değiştirilecek
Murat Bardakçı, İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınını yerden yere vurdu!
Halk otobüslerinde sübvanse destek miktarı 22 kuruş artırıldı