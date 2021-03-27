Anne kedi yavrularını doktora getirdi - Son Dakika

Anne kedi yavrularını doktora getirdi

27.03.2021 09:58
Anne kedi yavrularını doktora getirdi, System.String[]

İzmir Karabağlar'da anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran görüntüler yaşandı.

İzmir Karabağlar'da anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran görüntüler yaşandı. Bir anne kedi, enfeksiyon kaptığı için gözleri açılmakta zorlanan yavrularını belediyenin sağlık işleri müdürlüğüne getirdi. Doktor ve hemşireler tarafından ilk müdahaleleri yapılan kediler, veteriner işleri müdürlüğünde tedavi edildikten sonra sahiplendirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Eskizmir mevkiinde bulunan belediye sağlık işleri müdürlüğü çalışanları, geçen günlerde özel bir ana tanıklık etti. Bir anne kedi, iki yavrusunu bir gün arayla sağlık işleri müdürlüğüne getirdi. Anne kedi, çalışanların şaşkın bakışları arasında uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Yavru kedilerin gözlerindeki enfeksiyonu fark eden doktorlar ve hemşireler, veteriner işleri müdürlüğüyle de görüşerek ilk müdahaleyi yaptı.

"MİYAVLAYARAK YARDIM İSTEDİ"

Anne kedi ve yavrularını ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten sağlık işleri müdürlüğü çalışanları, "Sokakta yaşayan anne kediyi vatandaşlarımızla birlikte besliyor, suyunu veriyorduk. Ancak doğum yaptığından haberimiz yoktu. Sabah saatlerinde hasta kabulüne başladığımız sırada, yavrularıyla birlikte çıkageldi. Uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Çok şaşırdık. Dikkatli inceleyince yavrularının gözünün kapalı olduğunu gördük. Veteriner işleri müdürlüğünü arayarak elimizdeki ilaçlarla ilk müdahaleyi yaptık. Yavruların gözleri kısa sürede açılınca hepimiz çok mutlu olduk. Daha sonra anne kedi ve yavrularını, daha iyi bakılmaları için Uzundere'ye gönderdik. İlk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Hem duygulandık, hem de iyileştiklerini görünce çok sevindik" dedi. Tedavilerine Uzundere'de bulunan veteriner işleri müdürlüğünde devam edilen anne kedi ve yavruları kısa sürede sahiplendirildi.

(İHA)

Anne kedi yavrularını doktora getirdi
Anne kedi yavrularını doktora getirdi
Anne kedi yavrularını doktora getirdi
Anne kedi yavrularını doktora getirdi
Anne kedi yavrularını doktora getirdi

Karabağlar, Veteriner, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anne kedi yavrularını doktora getirdi - Son Dakika


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