Anne-kız arasında başlayan tartışma kanlı bitti! Sokakta yere yığılan kadın: Allah rızası için ambulans çağırın - Son Dakika
Üye Girişi

Anne-kız arasında başlayan tartışma kanlı bitti! Sokakta yere yığılan kadın: Allah rızası için ambulans çağırın

14.06.2022 10:53

Esenyurt'ta bir anne ile kızı arasında çıkan kavga kanlı bitti. Yaşadıkları evde başlayan kavga bıçaklı saldırıya dönüşürken, yaralı kadın kendisini sokağa atarak kurtardı. Kanlar içerisinde yere yığılan anne ise çevredeki vatandaşlara "Allah rızası için ambulans çağırın" dedi. Yaşanan o dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Dün 08.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde iddiaya göre Hamide G. isimli kadın ve kızı Esra G. yaşadıkları bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Annesinin kendisini darp etmesine öfkelenen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla annesini bıçakladı.

YARALI HALDE SOKAĞA ÇIKTI

Aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde kalan kadın, evden çıkarak kendini sokağa attı. Apartmanın kapısının önüne kanlar içinde yığılan kadın, yardım çığlıkları atmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan polisler tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralanan Hamide G. isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Daha önceden de 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken Esra G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı annenin kanlar içinde kaldığı o anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ALLAH RIZASI İÇİN AMBULANS ÇAĞIRIN" DİYORMUŞ

Olay hakkında konuşan esnaf Mehmet Gülmez, "Bağırma sesleri duyduktan sonra bir kadının yaralı bir şekilde yerde yattığını gördüm. 'Allah rızası için ambulans çağırın' diye bağırıyordu. Ben de ambulansı aradım. Ambulans geldi ve yaralıyı alıp götürdü. Bildiğime göre anne ile kızı arasında yaşanmış. Kız annesini bıçaklamış. Kızı bıçakladıktan sonra kadın kendini dışarı atmış. Ben kızın çıktığını gördüm. Gitmiş polise teslim olmuş. Kadın 'Allah rızası için beni kurtarın, ambulans çağırın' diyordu" dedi.

YORUMLAR
500
Beyaz kamyonetli 'Dızzolar' çetesi, yakayı ele verdi Beyaz kamyonetli 'Dızzolar' çetesi, yakayı ele verdi ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMYONETLE PASTANEYE GİRDİ ESENYURT'TA POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLAR KAMYONETLE PASTANEYE GİRDİ
Kaynak: İHA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne-kız arasında başlayan tartışma kanlı bitti! Sokakta yere yığılan kadın: Allah rızası için ambulans çağırın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:03 Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
11:51 İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı: İran suikast timleri odanızda bekliyor
11:42 Erdoğan'dan sonra Bakan Bilgin'de açıklama yaptı: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz
11:40 Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
11:11 Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:58 45 gün güneş doğmuyor, nehirler kırmızı akıyor! İşte dünyanın en iç karartıcı şehri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 12:18:13. #1.13#
SON DAKİKA: Anne-kız arasında başlayan tartışma kanlı bitti! Sokakta yere yığılan kadın: Allah rızası için ambulans çağırın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement