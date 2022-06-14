Anne-kız arasında başlayan tartışma kanlı bitti! Sokakta yere yığılan kadın: Allah rızası için ambulans çağırın

Dün 08.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde iddiaya göre Hamide G. isimli kadın ve kızı Esra G. yaşadıkları bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Annesinin kendisini darp etmesine öfkelenen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla annesini bıçakladı.

YARALI HALDE SOKAĞA ÇIKTI

Aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde kalan kadın, evden çıkarak kendini sokağa attı. Apartmanın kapısının önüne kanlar içinde yığılan kadın, yardım çığlıkları atmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan polisler tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralanan Hamide G. isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Daha önceden de 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken Esra G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı annenin kanlar içinde kaldığı o anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ALLAH RIZASI İÇİN AMBULANS ÇAĞIRIN" DİYORMUŞ

Olay hakkında konuşan esnaf Mehmet Gülmez, "Bağırma sesleri duyduktan sonra bir kadının yaralı bir şekilde yerde yattığını gördüm. 'Allah rızası için ambulans çağırın' diye bağırıyordu. Ben de ambulansı aradım. Ambulans geldi ve yaralıyı alıp götürdü. Bildiğime göre anne ile kızı arasında yaşanmış. Kız annesini bıçaklamış. Kızı bıçakladıktan sonra kadın kendini dışarı atmış. Ben kızın çıktığını gördüm. Gitmiş polise teslim olmuş. Kadın 'Allah rızası için beni kurtarın, ambulans çağırın' diyordu" dedi.