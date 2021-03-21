ANNE KIZ BİR AY ARAYLA BİRBİRLERİNE REFAKATÇİ OLDU - Son Dakika

ANNE KIZ BİR AY ARAYLA BİRBİRLERİNE REFAKATÇİ OLDU

21.03.2021 09:27

İSTANBUL'DA yaşayan İlknur Musaak'a 6 kalp damarının tıkalı olması sonucu bypass yapılması kararlaştırıldı.

İSTANBUL'DA yaşayan İlknur Musaak'a 6 kalp damarının tıkalı olması sonucu bypass yapılması kararlaştırıldı. Operasyon sonrası kızına refakatçilik yapan anne Havva Musaak yaklaşık bir ay sonra aynı nedenden ameliyat masasına yattı. Anne kız bir ay arayla hastane odasında birbirlerine baktı. Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arda Özyüksel, 'Kalp hastalıklarında genetik bağlantı söz konusu' diyerek uyarılarda bulundu.

Anne kız bir ay arayla aynı nedenden ameliyat masasına yattı. Önce İlknur Musaak ardından annesi Havva Musaak'ın kalp damarlarında daralma belirlendi. Anne ile kızı bir ay arayla birbirlerine refakatçilik yaptı. Önce kol ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran İlknur Musaak'ın, yapılan tetkikler sonrası 6 kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi. Anjiyo sonrası bypass yapılan İlknur Musaak'a hastane odasında annesi baktı. Bir ay sonra ise anne Havva Musaak mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonrası yaşlı kadının 5 kalp damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Bypass sonrası sağlığına kavuşan anne Musaak'a bu kez bir ay önce bypass olan kızı baktı.

'KIZIMLA ARKA ARKAYA AMELİYAT OLDUK'

Kızımın kalp ameliyatını duyar duymaz kötü oldum, kızım için üzüldüm diyen Havva Musaak, '25 gün boyunca mide ağrısı çektim. Sorunun kalpte olduğunu hiç tahmin etmedim. Midemle ilgili bir sorun olduğunu düşündüm. Acil bir şekilde hastaneye düşünce anjiyo sonrası sorunun kalpte olduğunu öğrendim. Sağ olsun doktorumuz ameliyatımızı yaptı. Kızımla ben arka arkaya ameliyat olduk. Çok şükür şimdi iyiyiz. Bir ay arayla birbirimize refakatçi olduk. Önce kızım ameliyat oldu ben ona baktım. Sonra ben ameliyat oldum o bana baktı. 94 yaşında annem var, annemin kalp rahatsızlığı vardı ama o da ufak bir hapla iyi oluyordu. O ilaç tedavisi ile yıllarını geçirdi. Ben 25 gün mide ağrısı çektim demek ki bunları ihmal etmemem gerekiyormuş' diye konuştu.

Yaklaşık 50 senedir sigara içtiğini söyleyen Havva Musaak, 'Gençler kesinlikle sigaraya ellerini dahi sürmesin. Bağımlılık sonrası bırakmak zor olabiliyor. En iyisi sigaraya hiç başlamamak' dedi.

'ANJİYODA 6 DAMARIMIN TIKANIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ'

Kol ağrısının nedenini sinir sıkışması sandığını anlatan İlknur Musaak, 'Benim kalbimde yıllardır sıkışmalar oluyordu. Ama ben bunun nedenini koldan sinir sıkışması zannediyordum. Kol ağrım sonucu gittiğim hekimler bunun nedeninin sinir sıkışması olduğunu söylediler ama sonradan göğsüme vurmaya başladı. Son bir yıldır şikayetlerim artınca doktora başvurdum. Kontroller sonrası nedeni kalp çıktı. Anjiyoda 6 damarımın tıkanık olduğu tespit edildi. 3 gün içinde bypassa alındım. O sırada göğsümde de tümör belirlendi. Bir de göğsümdeki tümörün alınması için ameliyat masasına yattım. Bu süreçte refakatçim annem oldu. Bana üzüntüsünden onun da kalp hastalığı ortaya çıktı' ifadelerini kullandı.

'PANDEMİDE GECİKMİŞ VAKALAR BİZE BAŞVURUYOR'

Pandemi döneminde gecikmiş kalp rahatsızlıklarıyla karşılaştıklarını anlatan Medicana International İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arda Özyüksel ise genetik yatkınlık ve kalp hastalığı arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlattı:

'Anne kızdan önce kızı İlknur Hanım bize başvurdu. Bu ara sık gördüğümüz bir durum olan pandemi nedeniyle gecikmiş bir şekilde hastamız bize başvurmuştu. Bir süredir hastalar şikayetlerini öteliyorlar. İlknur Hanım bize başvurduğunda göğsünde bir ağrı var anjiyoda damarlarında ciddi darlıklar belirlendi. 6 damarını değiştirdik. İlknur Hanım'ı taburcu ettikten sonra bu kez Havva Hanım bize başvurdu. Ciddi kalp damarı darlıkları sonrası 5 damarına bypass yaptık. Havva Hanım yatarken kızı İlknur Hanım ona yardımcı oldu. Bugün ikisinin de kontrollerini yaptık her şey yolunda gayet iyiler. Kalp hastalıklarında genetik bağlantı söz konusu. Bizim kalp hastalıklarında bildiğimiz 6-7 tane temel risk faktörü var. Bunlardan biri kesinlikle genetik. Bu genetik faktörlerin yanı sıra sigara, şeker, tansiyon gibi diğer risk faktörlerinin de eklenmesi sonrası kalp hastalığı daha erken ortaya çıkabiliyor. Sigara içilmemesi için elimizde ne geliyorsa yapmalıyız. Sigara kalp ve damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden bir tanesi.'

ANNE KIZ BİR AY ARAYLA BİRBİRLERİNE REFAKATÇİ OLDU
ANNE KIZ BİR AY ARAYLA BİRBİRLERİNE REFAKATÇİ OLDU
ANNE KIZ BİR AY ARAYLA BİRBİRLERİNE REFAKATÇİ OLDU
ANNE KIZ BİR AY ARAYLA BİRBİRLERİNE REFAKATÇİ OLDU
ANNE KIZ BİR AY ARAYLA BİRBİRLERİNE REFAKATÇİ OLDU
ANNE KIZ BİR AY ARAYLA BİRBİRLERİNE REFAKATÇİ OLDU

İstanbul, Genetik, Sigara, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNE KIZ BİR AY ARAYLA BİRBİRLERİNE REFAKATÇİ OLDU - Son Dakika


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