Üye Girişi
Anne kız birlikte mezun oldu - Son Dakika

Anne kız birlikte mezun oldu

25.07.2021 10:05
Anne kız birlikte mezun oldu, System.String[]

Yaşar Üniversitesi, bu yıl çok özel iki öğrencisini mezun etti.

Yaşar Üniversitesi, bu yıl çok özel iki öğrencisini mezun etti. 3. üniversitesini okuyan Avukat Rüyam Ağaoğlu, Meslek Yüksekokulu Marina ve Yat İşletmeciliği Programını birincilikle bitirirken, kızı Dide Irmak da Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İki yıl boyunca üniversite arkadaşı olan anne ve kızı, mezuniyet töreninde diplomalarını aldıktan sonra birlikte kep attı.

Yaşar Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde; uzun yıllar avukatlık yapıp emekli olan Rüyam Aşkım Ağaoğlu, deniz ve tekne tutkusuyla okumaya başladığı Marina ve Yat İşletmeciliği Programını bitirirken, kızı Dide Irmak da Hukuk Fakültesinden mezun olarak annesiyle meslektaş oldu. Mezuniyet törenine birlikte katılan anne kız, üniversitede birlikte geçirdikleri iki yılı ve gelecek hedeflerini anlattı.

Anne, okulu birincilikle bitirdi

3. üniversitesini birincilikle bitiren Rüyam Aşkım Ağaoğlu, "Bir yıl İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyup sonrasında başladığım Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993'te mezun oldum. Öğrenciyken TBMM Hukuk Müşavirliğinde çalıştım, bir süre serbest avukatlık yapıp sonrasında devlet memuru olarak belediye avukatlığı yaptım. Memuriyetten istifa edip serbest avukatlık ve ardından şirket avukatlığı ile meslek hayatımı sürdürüp emekli oldum. Okumak ve öğrenmek ilgi alanlarım; yüzmek, bisiklet ve deniz ile tekne de hobilerim. Tarih merakım nedeniyle açık öğretimde tarih bölümünü bitirdim. Tarih okumasını devamlı yapan biriydim ama bölümünü okumak bana tek başıma yapamadığım kolaylıkla öğrenmeyi sağladı. Emeklilik projesi olarak tekne alıp kullanmayı öğrenince denizciliği öğrenmek için de akademik eğitimin faydalı olacağını bildiğimden okul arayışına girdim. Kızım Yaşar Üniversitesinde okuduğu için okula sempatim vardı. İlgili bölümlerin derslerini inceledim, Marina ve Yat İşletmeciliği Programının amacıma uyduğunu gördüm ve 2018 yılında tekrar eğitime başladım" dedi.

Deniz tutkusu ile eğitim aşkı birleşti

Ağaoğlu, "Deniz benim için her zaman mutluluk ve sevinçle eş anlamlıydı. Annem de deniz tutkunudur. Çocukluğumda arkadaşlarıma denizi ve bir gün teknemin olacağını anlatırdım. Çalışma hayatına noktayı koyunca yıllardır sırasını bekleyen bu hayalimi hayata geçirdim. 2016 yılında ne yazık ki kızımı kaybettim, o süreçte teknem ve deniz benim için sinerji oluşturdu. Yaşar Üniversitesinde de gerek bölüm dersleri gerekse aldığım seçmeli derslerle denizcilik bilgim arttı. Aldığım denizcilik dersleri cesaretimi artırınca 2019 yazında İzmir'den Didim'e kadar tekneyle yaptığım macera dolu bir yolculuk yaşadım. Yaşar Üniversitesinde denizcilikle ilgili çok değerli bilgiler edindim. Genç sınıf arkadaşlarım bana ayrı bir enerji verdi. Sınıfta ders yapmak, tekrar öğrenci olmak hoş bir deneyimdi. Bütün bunların ötesinde kızım Dide ile aynı okulda okuduğum için kızımla daha çok zaman geçirme şansı elde ettim. Benim de aynı okula başlamamla birlikte beraber olduğumuz saatler arttı ve kaliteli zaman geçirme şansımız oldu. Bu benim için çok önemli bir kazanım" diye konuştu.

"Kızımla meslektaş olmaktan gurur duyuyorum"

Kızının hedefinin dedesi, babası, amcası ve annesi gibi hukuk okumak olduğunu ifade eden Rüyam Ağaoğlu, "Daha önce Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinin hazırladığı etkinliklere katılmış ve okulu çok beğenmiştim. Kızıma da Yaşar Üniversitesini yazması konusunda telkinde bulundum. Biraz da benim etkimle İzmir için büyük bir değer olduğuna inandığım Yaşar Üniversitesine başladı ve ikimiz de eğitim sürecinin tamamında bu kararından çok memnun olduk. Her anne gibi kızımın iyi, mutlu ve başarılı bir insan olması benim için gurur verici. Ayrıca meslektaş olacak olmamız, benzer deneyimler yaşaması beni mutlu ediyor" sözlerine yer verdi. Ağaoğlu, yüz yüze eğitimin başlaması halinde lisansüstü eğitim yapmayı ve bitirdiği üç üniversitesinin ortak bileşeni olarak 'Osmanlı'dan günümüze deniz hukuku' üzerine tez hazırlamayı istediğini de belirtti.

"Annemle aynı okulda olmak çok keyifliydi"

Dide Irmak da başta annesiyle birlikte aynı üniversitede okuyacak olmak nedeniyle çekinceleri olduğunu belirterek, "Üniversite, aileden ayrı sana ait olan bir ortam. Annem de gelirse garip olur, bana ait olmaz gibi gelmişti. Ancak annem de Yaşar Üniversitesine başladığında çok keyifli olduğunu fark ettim. Annemle zaten arkadaş gibi bir ilişkimiz var. Bu sebeple okulda vakit geçirdiğimizde de tam tersi bir etki yaptı ve okulu bana daha da ait hissettirdi. Arada beraber öğle yemeklerine gidiyorduk. Bazen ekstra faydası bile oluyordu. Evde unuttuğum bir şey olunca arayıp 'gelirken getirsene anne' diyordum" diyerek annesiyle birlikte okumaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Fikri haklar ve marka hukuku alanlarında çalışmak istiyorum"

Hukuk bölümünü seçmesindeki en büyük sebeplerden birinin karakterine çok uygun bir meslek grubu olması olduğunu ifade eden Dide Irmak, şöyle konuştu: "Ancak hem annemin hem de babamın avukat olması kesinlikle mesleğe yakınlık duymamı sağladı. Küçükken 'asla avukat olmayacağım' desem de büyüyünce yapmak istediğim mesleğin bu olduğunu anladım. Ailedeki üçüncü nesil hukukçu olmak da bana ayrı bir mutluluk verdi. Annemin avukat olması, okurken bana rahatlık da sağladı. Çünkü bir konuda sorun yaşadığımda evde özel hocam varmış gibi oluyordu. Hedefim hep avukat olmaktı ve fikri haklar, marka hukuku alanlarına daha çok ilgim var. Gelecekte de bu alanda çalışan bir bağımsız avukat olmayı hedefliyorum."

"Birlikte tekne turuna çıkabiliriz"

Annesiyle birlikte iki yıl geçirdiği kampüste birçok keyifli anısı olduğunu belirten Dide Irmak, "Annemle öğle yemeği yerken veya kampüste vakit geçirirken arkadaşlarımın hep 'Yanındaki annen mi?' diye şaşırırdı. Annemle birlikte okumak başlı başına benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Ders aralarında masa tenisi oynamak, onun sınıf arkadaşlarıyla tanışmak, kütüphanede vakit geçirmek ve daha birçok şey. Yaptığımız her şey hep aklımda kalacak. Annemle tekne turu yapmayı da hedefliyorum. Birlikte keşfedecek çok yerimiz var" dedi. - İZMİR

Anne kız birlikte mezun oldu
Anne kız birlikte mezun oldu
Anne kız birlikte mezun oldu
Anne kız birlikte mezun oldu

Yaşar Üniversitesi, Üniversite, Marina, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Anne kız birlikte mezun oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gaziantepspor'un elektrik borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, bir kez daha hapse girecek 09:52 Gaziantepspor'un elektrik borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, bir kez daha hapse girecek Çağlayan Adliyesi önünde akılalmaz kavga! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti 09:36 Çağlayan Adliyesi önünde akılalmaz kavga! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti Şile'deki boğulmalar, şampiyon bir yüzücünün bile karşı koyamayacağı rip akıntısından kaynaklanıyor 08:39 Şile'deki boğulmalar, şampiyon bir yüzücünün bile karşı koyamayacağı rip akıntısından kaynaklanıyor
İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 03:14 İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü 00:04 Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi 22:29 Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi
Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu 19:30 Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı 19:08 Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:09 Rusya'nın Soçi kentini sel ve fırtına vurdu! Turistler şehri terk etmeye başladı
19:12 Fedakar baba 3 çocuğunu kurtarmak için suya girip boğularak can verdi
19:11 Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı
19:09 Devlet Bahçeli'den Lozan tartışmalarına tepki: Anlaşmayı tanımak kavramak ve ruhunu özümsemek lazım
19:08 Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı
19:06 Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı
17:54 Ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu!
17:52 Beşiktaş'ta top koşturmaya hazırlanan Mehmet Topal: Josef kardeşimle bana algı operasyonu yapıldı
17:47 Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferlere ara verildi
17:36 Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi
Plaj stili için kesenin ağzını açan Şükran Ovalı, bir mayoya 6 bin TL ödedi Plaj stili için kesenin ağzını açan Şükran Ovalı, bir mayoya 6 bin TL ödedi         
09:58
E5'te tüyler ürperten şüpheli ölüm! Cansız bedeni, köprünün korkuluklarına asılı halde bulundu E5'te tüyler ürperten şüpheli ölüm! Cansız bedeni, köprünün korkuluklarına asılı halde bulundu         
09:43
Yeni kabus kara mantar hızla Hindistan'a yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Yeni kabus kara mantar hızla Hindistan'a yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
08:39
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker muhteşem bir düğünle evlendi         
08:11
Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportu iptal edildi         
00:49
Karaman'da komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı Karaman'da komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı         
22:57
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü         
19:12
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır         
18:01
'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu 'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu         
17:44
Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı         
17:29
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
44 yaşındaki Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu 44 yaşındaki Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 10:16:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne kız birlikte mezun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement