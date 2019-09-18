Anne-kız cinayetini, 8 yaşındaki çocuk aydınlatacak

BURSA'da, eşi Hayat Meşail (29) ile kayınvalidesi Sabah Meşail'i (61), arkadaşıyla birlikte domuz bağı ile bağlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab'ın (28) davasında, çifte cinayet sırasında evde olan 8 yaşındaki oğlu tanık olarak dinlenecek. Mahkeme, annesi ve anneannesi gözleri önünde öldürülen çocuğun bir sonraki duruşmada hazır edilmesini istedi.

Korkunç olay, Nisan ayında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde

meydana geldi. Mahalle sakinleri, 4 katlı apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, kapısı açık olan daireye girdiği sırada bir kişi pencereden atlayarak, kaçtı. Polis, evde el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı ve burnu koli bandıyla bantlanmış kadın cesedi buldu. Yapılan detaylı aramada ise, üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı bantlı ikinci kadın cesedini bulundu. Kadınların Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerinden anne- kızın katil zanlılarının Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad (21) olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerden Khaled Jarad, olay yerine yakın bir bölgede, Suriye'ye kaçacağı belirlenen Ali Hattab ise Adana'da yakalandı. Üzerinden eşi Hayat Meşail'e ait 12 bin 400 TL ile 5 bin TL değerindeki altınlar çıkan Ali Hattab ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'KARAKOLDA BENİ DÖVDÜKLERİ İÇİN CİNAYETİ KABUL ETTİM'

Davanın görülmesine Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanık Ali Hattab, "Kimseyi öldürmedim. Karakolda beni dövdüler, bu yüzden cinayeti kabul etmiş gibi ifade verdim. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled'i arayarak, alkol ve sigara alıp bize gelmesini söyledim. Evin odasına girdiğimde karımın cesedini gördüm. Telaşlandığım için kaçmaya başladım. Eşim ve kayınvalidemi akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum" dedi.

CİNAYETİ, 8 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI AYDINLATACAK

Diğer tutuklu sanık Khaled Jarad ise "Ali, akşam saatlerinde beni arayarak, alkol ve sigara alıp evlerine gitmemi istedi. Eve girmemle birlikte polisler geldi. Ali, kaçmaya başladı. Beni iki polis yakaladı. Cinayetlerle ilgim yok" diye konuştu.

Mahkeme, annesi ile anneannesinin öldürüldüğü sırada evde olan ve çifte cinayete tanıklık eden çiftin 8 yaşındaki oğulları M.'nin, bir sonraki duruşmaya getirilerek, ifadesinin alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.