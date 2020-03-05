Anne kız estetik için Londra'dan Gaziantep'e geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anne kız estetik için Londra'dan Gaziantep'e geldi - Son Dakika

Anne kız estetik için Londra'dan Gaziantep'e geldi

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan anne ve kız estetik operasyon olmak için Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni tercih etti.

Anne kız estetik için Londra'dan Gaziantep'e geldi, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan anne ve kız estetik operasyon olmak için Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni tercih etti.


Estetik cerrahide önemli aşamalar kat eden Gaziantep Özel Anka Hastanesi sadece Türkiye değil yurtdışından hastalar tarafından da tercih edilmeye başladı. Londra'da yaşayan anne ve kızı estetik operasyon olmak için Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni seçti.62 yaşındaki Sibel Aylin ile kızı 37 yaşındaki Şirin Atik hastane ile iletişime geçerek, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner ile görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından anne kız, operasyon için Londra'dan Gaziantep'e gelmeye karar verdi.


Obezite cerrahisi sonrası göğüslerindeki sarkma ve hacim kaybından şikayetçi olan 62 yaşındaki Sibel Aylin ile kızı 37 yaşındaki Şirin Atik'ememe büyütme ve silikon protez ile meme dikleştirme ameliyatları gerçekleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, "Obezite cerrahisi sonrası göğüslerde meydana gelen hacim kaybı ve sarkma için meme büyütme, silikon protez ile meme dikleştirme operasyonları gerçekleştirdik. Herhangi bir komplikasyon gerçekleşmedi. Hastalarımızın durumu şu an gayet iyi. Onları taburcu edip, Londra'ya yolcu edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


İstedikleri görüntüye kavuşan Sibel Aylin ile kızı Şirin Atik ise, "Estetik operasyon konusunda uzun süre araştırma yaptık. Bu konuda Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nin başarılı operasyonlarla adını duyurduğunu fark edince hemen iletişime geçtik. Sabah erken saatler ve gece geç saatlerde dahi doktorumuz Mehmet Uzuner ve estetisyen Hülya Kaplanbize hiç bıkmadan cevap verdi. Bizimle o kadar güzel ilgilendiler ki, aklımızda hiç soru işareti kalmadı.İyi ki de burayı tercih etmişiz. Sonuçtan çok memnun kaldık. Bizi evimizde gibi hissettiren Anka Hastanesi yönetici ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz. "diye konuştu. Operasyonları başarıyla tamamlanan Sibel Aylin ve Şirin Atik'e ayrıca Estetisyen, hemşire Hülya Kaplan tarafından mikro düzeyde çizikler atılması esasına dayanan microblading tekniğiyle kaş kontürü gerçekleştirildi.


Gerçekleştirilen operasyonlardan 3 gün sonra diledikleri görüntüye kavuşmanın sevincini yaşayan anne ve kız taburcu olarak yaşadıkları Londra'ya döndü. - GAZİANTEP

Gaziantep, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Teknoloji devi Sony, koronavirüs nedeniyle Londra ofisini bir hafta kapattı
1960'lı yıllarda 4 sterline alınan Vincent van Gogh tablosu 15 milyon euroya satışa çıktı Aracım çalındı diye ihbar etti, bulununca çalan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı HSBC'nin Londra'daki merkezinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:43:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne kız estetik için Londra'dan Gaziantep'e geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]