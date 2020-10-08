Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile kurtuluyor - Son Dakika

Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile kurtuluyor

08.10.2020 12:35

Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile kurtuluyor Gaziantep Özel Hatem Hastanesine aşırı kilolarından dolayı başvuran anne kızdan Ayşe Öztürk Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Uzmanı Opr. Dr.

Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile kurtuluyor

GAZİANTEP - Gaziantep Özel Hatem Hastanesine aşırı kilolarından dolayı başvuran anne kızdan Ayşe Öztürk Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Uzmanı Opr. Dr. Emin Yılmaz'ın gerçekleştirdiği ameliyatlarla kurtulurken kızı Özlem Öztürk ise yapılan aynı ameliyet ile zayıflama sürecine girdi.

aha önce obezite ameliyatı olmuş sonra tekrar kilo almış anne ve kız, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde revizyon cerrahisi ile fazla kiloları ile vedalaşarak sağlığına kavuşacak. Kilis'te yaşayan Ayşe Öztürk ve Özlem Öztürk fazla kilolarından kurtulmak için Gaziantep Özel Hatem Hastanesine başvurdu. Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emin Yılmaz'ın yaptığı revizyon cerrahisi ile anne-kız sağlıklarına kavuşuyor. Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde 10 gün önce revizyon cerrahisi ile hem mide fıtığı ameliyatı olan hem de gastrik by pass ameliyatı yapılan Ayşe Öztürk, "130 kilogram iken 5 yıl önce tüp mide ameliyatı oldum. İstediğim kiloyu verdikten sonra tekrar kilo aldım aynı zamanda midemde ileri derece reflü olması üzerine hayatım çok kötü hale geldi. Yürüyemiyordum, adım atamıyordum, ağrılarım vardı. Yüksek tansiyon hastalığım vardı. Astım hastalığım vardı. Emin Yılmaz Hocayı tanıdım ve ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatım çok başarılı geçti. Hiç hissetmedim sanki ameliyat olmamış gibiydim. Normal hayatıma devam ettim. Hayatım çok güzelleşti. Sağlığım yerine geldi. Ağrılarım geçti, astım hastalığım ve tansiyon hastalığım 10 gün içinde bile rahatladı" dedi.

Geçirdiği ameliyattan memnun kaldıktan sonra aynı şekilde 6 yıl önce tüp mide olan kızının da yine kilo alması üzerine kızı Özlem Öztürk'ü de Gaziantep Özel Hatem Hastanesine getirdiğini ifade eden Ayşe Öztürk, "Kızımla birlikte geldim. Kızım da 6 yıl öncesinde tüp mide ameliyatı olmuştu. Başka bir hastanede ve başka bir hocada ameliyat oldu. Daha sonra kızımın iştah hormonu oluşturan kısmının alınmadığını öğrendik. Bu süreçte kızım 100 kiloya ulaştı. Çok fazla kilo almaya başladı. Kızımı da hemen Emin Hoca'ya getirdim. Ameliyat oldu ve gayet başarılı geçti. Bu ameliyatlara karar vermemiz de hastanenin ve Emin hocamızın çok büyük etkisi var. Pandemi döneminde bir hastaneye girmekten korkuyorduk. Hatem hastanesi temiz ve titiz oluşu bizim ameliyat olmamızda çok büyük etken oldu. Tekrardan hastaneye ve Emin hocamıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yaşam tarzınızı değiştirmeyecekseniz ameliyat olmayın"

Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emin Yılmaz ameliyattan korkulmaması gerektiğini, ameliyattan sonra yaşam tarzının değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, " Özlem hanım bize başvurduğunda hakikaten vücut kitle indeksi 40-42 arasındaydı. Başka bir merkezde 5 yıl önce tüp mide ameliyatı olmuş. Belli bir kilo verdikten sonra tekrar kilo almaya başlamış. Biz tekrar araştırma yaptık, tetkiklerini yaptık, görüntüleri inceledik. Hastamızın mide kısmındaki iştah olaylarını düzenleyen (Mide fundus) kısmının alınmadığını gördük. Hastanın Mide fundus kısmını keserek olması gereken gibi düzeltildi. Hastanın bu son şansıydı. Başka şansı olmayacaktı. Devamında da Mide Bypass ameliyatı yapmaya karar verdik. İki ameliyatı da gayet başarılı ve güzel oldu. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Hiçbir problemi yok yürüyor, sıvılarını içiyor. Hastamızın bundan sonraki yaşamında da bol eksili günler dileyerek, mutlu olmasını istiyoruz. Ben doktor olarak 7 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Bu hastamızdaki gibi revizyon ameliyatlarının belirli bir deneyim ve tecrübe sonucunda yapılması gerekir. Ben hastalarıma şunu öneririm. Ameliyat tecrübeli merkezlerde ve tecrübeli hekimlerde olduğu sürece kesinlikle riskli olmayacaktır. Ancak önemli olan ameliyatın riski değil hastanın ameliyattan sonraki yaşam biçimidir. Ameliyattan sonra hastanın uyumu çok önemlidir. Ben her gelen hasta mı şunu söylüyorum ameliyatı çok kolay bir şekilde geçirebilirsiniz ama yaşam tarzınızı değiştirmeyeceksiniz" şeklinde konuştu.

Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile kurtuluyor
Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile kurtuluyor
Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile kurtuluyor
Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile kurtuluyor

Gaziantep, Obezite, Anne, Kız, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile kurtuluyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı         
13:12
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı         
12:21
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak         
11:20
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu         
10:23
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı         
00:18
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim         
20:27
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 14:07:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne-Kız fazla kilolarından obezite cerrahisi ile kurtuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei