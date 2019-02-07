Anne Kız Olaydan Bir Süre Önce Objektiflere Böyle Poz Vermişti
55 dakika önce
Anne kız olaydan bir süre önce objektiflere böyle poz vermiştiİSTANBUL - Kartal'da göçükten çıkarılan minik Havva Tekgöz ile annesi Nazan Tekgöz'ün birlikte daha önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Anne
kız olaydan bir süre önce objektiflere böyle poz vermişti
İSTANBUL - Kartal
'da göçükten çıkarılan minik Havva Tekgöz ile annesi Nazan Tekgöz'ün birlikte daha önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Kartal'da çöken binanın enkazında yaklaşık 20 saat sonra sağ kurtarılan minik Azra Havva Tekgöz herkesi sevince boğmuştu. Annesi Nazan Tekgöz'ün binadan çıkar çıkmız sorduğu kızı ile daha önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda minik kız anne ve babasıyla görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:19 Kaynak: İHA
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