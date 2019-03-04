Son Dakika Haberleri: Anne Kız Şofbenden Sızan Gazdan Zehirlendi

Anne Kız Şofbenden Sızan Gazdan Zehirlendi

45 dakika önce

Elazığ'da, şofbenden sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı.

Elazığ'da, şofbenden sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda yaşayan Ebru Yılmaz (40) ile kızı Ecrin Yılmaz (6) şofbenden sızan gazdan zehirlendi.

Durumu fark eden komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne kıza ilk müdahaleyi yaptı.

Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan anne kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:11 Kaynak: AA

Elazığ, Anne, Güncel
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