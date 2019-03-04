Anne Kız Şofbenden Sızan Gazdan Zehirlendi
45 dakika önce
Elazığ'da, şofbenden sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı.
Elazığ
'da, şofbenden sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda yaşayan Ebru Yılmaz (40) ile kızı Ecrin Yılmaz (6) şofbenden sızan gazdan zehirlendi.
Durumu fark eden komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, anne kıza ilk müdahaleyi yaptı. Fırat Üniversitesi
Hastanesine kaldırılan anne kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:11 Kaynak: AA
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