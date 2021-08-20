Üye Girişi
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti - Son Dakika

Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti

20.08.2021 15:07

Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti -Yangında elleri ve ayakları yanan yaşlı kadını alevlerin arasından oğlu kurtardı -Anne kızın yangında 20 koyunu, 95 bin lirası ve 7 bileziği yandı Ümmühani Deniz: "Merdivenden inene kadar bu taraf tamamen ateş aldı.

Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti

-Yangında elleri ve ayakları yanan yaşlı kadını alevlerin arasından oğlu kurtardı

-Anne kızın yangında 20 koyunu, 95 bin lirası ve 7 bileziği yandı

Ümmühani Deniz: "Merdivenden inene kadar bu taraf tamamen ateş aldı. Ateşin içinde kaldım"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından çocukları sayesinde kurtulan el ve ayaklarında yanıklar oluşan 80 yaşındaki Ümmühani Deniz, evini, ahırını, küçükbaş hayvanlarını, 95 bin lirasını ve 7 bileziğini yangında kaybetti. Umudunu yitirmeyen yaşlı kadın yetkililer tarafından kedisinin de evi ve ahırının yapılacağı günü bekliyor.

Karaöz Mahallesi Akbaş Beleni mevkiinde kızı Gülsüm Akbaş ile birlikte yaşayan 80 yaşındaki Ümmühani Deniz, 28 Temmuz'da yaşanan yangında her şeyleri yanarken canlarını zor kurtardı. Kendisi gibi ahırı ve koyunları yanan oğlunun ahırının yeniden yapılmaya başlandığını belirten Ümmühani Deniz, kendi ahırı ve evinin de en kısa sürede yapılacağına inandığını söyledi.

Yangın günü yaşadıklarını anlatan Ümmühani Deniz, olay günü evde mahsur kaldığını, canını çocuklarının kurtardığını hatırlattı.

7 çocuk annesi yaşlı kadın Ümmühani Deniz "Merdivenden inene kadar bu taraf tamamen ateş aldı. Ateşin içinde kaldım. Ben yandım, yandığımda yan taraftaki evin sahibi yangını görmüş kaç yandım gittim dedim. Sonra benim oğlum geldi. Benim omzumdan bir tuttu. Mümkün değil kaldıramadı. Sonra bir daha tuttu sonra yere alevin üstüne kapandı. Beni bıraktı sonra kaçtı gitti. Yandım yandım diye bağırmaya başladım. Nereye gideceğimi şaşırdım. Diğer tarafta alev yok gibiydi o tarafa yöneldim ardımdan bir alev daha geldi. Çocuk bir daha geldi. Kapıya kadar söndürmeye çalıştı alevleri yine aleve dayanamadı kaçtı gitti. Alevler üstüme üstüme geliyor. Ben yandım diye düşünürken çocuk sağ olsun kafasına ceket gibi bir şey geçirmiş. Elimden tuttu. Asıla asıla diğer tarafa kadar götürdü beni. Oğlum burada bana hiçbir şey olmaz yanmam dedim. Oğlum aldı beni arabanın içine koydu. Bana bir şey olmadı çok şükür, çocuğum kurtardı. Ellerim yanmıştı o baya geçti ama ağayım geçmedi. Parmaklarım acımıyor artık ama bacağım acıyor" dedi.

" Bir baktım ateş gelmiş"

Hasta babasına ve annesine baktığı için bugüne kadar evlenmediğini, kurbanlık satışının yanı sıra bugüne kadar olan tüm birikimlerini yangında kaybettiklerini belirten Gülsüm Deniz, yangının gece yarısı saat 02.00 sıralarında geldiğini söyledi.

Yangından önce küllerinin yoğun bir şekilde üzerlerine yağmaya başladığını dile getiren Gülsüm Deniz, " Üstüme kepek diye bir şey yağıyordu. Ateş buraya kadar gelmiş ama haberimiz yok. Dışarı çıktığımda buraya kadar gelmiş zaten buraları ıslatayım derken ateş geldi. Merdivene döndüm ama alıp kaçma şansım olmadığı için param pulum hep gitti. 7 tane bilezik, 95 bin lira para hepsi gitti. Parayı yatırayım demiştim kimliği çaldırmıştım onun için çekerler diye yatırmamıştım. Hayvanların yarısı buradaydı yarısı karşı taraftaydı buraya dönüp kaçanlar kilitlenip kaçamamış. 20 tane kadar falan yandı onların. En mağdur olan biziz burada. O kadar eşyam gitti içinde param pulum yandı gitti. Anneme bakacağım diye evlenmedim. Annem de son anda kurtuldu. Yanacakmış az daha. Eli ayağı yanmış. Ayağı da iyice kötü oldu o ne olacak onu da bilmiyorum. Ben anamla birlikte yaşıyorum. Sonunda mağdur olduk" diye konuştu.

Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Manavgat, Antalya, Yangın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi 16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı 15:42 Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı 15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi 15:04 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 14:24 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 14:02 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler
Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon 13:52 Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon 13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
16:08 Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu
16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı
15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı
15:26 Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti
15:03 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi
14:47 Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
14:23 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
14:14 Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu         
16:09
Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren cani, cinayetin ardından çiğ köfte yiyip nargile içmiş Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren cani, cinayetin ardından çiğ köfte yiyip nargile içmiş         
15:42
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı         
15:36
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti         
15:27
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var         
14:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim"         
13:52
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi         
13:47
PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi         
12:49
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 16:15:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement